Trečiadienio orus Lietuvoje lems ciklono pietinis pakraštys. Dieną dangus apniuks. Stori, tamsūs, drėgmės pritvinkę debesys protarpiais pabers lietaus, vietomis lis smarkiai. Vėjas suksis iš pietvakarių, vakarų, jo greitis sieks 9–14 m/s, su gūsiais – 15–20 m/s. Kišti nosies iš namų visiškai nesinorės vakarinio šalies pakraščio gyventojams, ten vėjas dar grėsmingesnis, 22–27 m/s. Aukščiausiai oro temperatūra kils iki 9–14 °C, pajūryje iki 16 °C.

Trečiadienį Vilniuje dangus bus debesuotas, kartkartėmis palynos. Pūs pietvakarių vėjas, 9–14 m/s, gūsiai sieks 15–20 m/s. Toliau tęsis rudeniška vėsa, įdienojus termometrų stulpeliai kils iki 9–11 °C.

Klaipėdoje prognozuojama 15 °C. Mažeikiuose ir Telšiuose – 12 °C Šiauliuose bus vos 10 °C. Nemalonūs orai nesitrauks ir iš Kauno, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, čia įdienojus aukščiausia oro temperatūra tesieks 9 °C. Jonavos, Utenos, Kėdainių gyventojai tenkinsis viso labo 8 °C.

Ketvirtadienį džiaugsmą dėl kylančios oro temperatūros išsklaidys stiprūs vėjai. Naktį vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, kai kur jo gūsiai sustiprės iki 15–20 m/s. Dienos metu vėjai nenurims, toliau pūs smarkus, pietvakarių, vakarų vėjas. Stipriausias jis bus vakariniame šalies pakraštyje, kur išlaikys 22–27 m/s greitį. Tiek naktį, tiek dieną visoje šalyje palis, vyraus trumpalaikiai lietūs. Naktis jau bus truputį šiltesnė, oro temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 °C, tik pajūryje bus šilčiau, 13–15 °C. Palyginus su pastarųjų dienų orais, stoviniuoti lauke darysis vis maloniau, dieną termometrai rodys jau 13–18 °C.

Penktadienį ir taip menka šiluma truputį atslūgs. Naktį palis tik protarpiais, o dieną lietūs lankysis jau daugelyje Lietuvos rajonų. Po neramios nakties, dieną vėjas pamažu ims silpti.

Šiaurės vakarų vėjo greitis sieks 6–11 m/s, kai kur vėjo gūsiai sustiprės iki 15–20 m/s. Temperatūra naktį nukris iki 8–13 °C, o dieną kils iki 11–16 °C.

Šeštadienį vietomis palis. Numatomas šiaurės vakarų, vakarų vėjas, 5–10 m/s. Naktį laikysis 2–7 °C, dirvos paviršių kandžios šalnos, šals iki -3 °C, dieną termometrai rodys 9–14 °C.

Artimiausios dienos žymesnių orų permainų neatneš.

Vakariniame šalies pakraštyje siautės galingas vėjas

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, jog rugsėjo 26-osios rytą pajūryje, o dieną daugelyje šalies rajonų pūs gūsingas 15-20 metrų per sekundę vėjas. Pietvakarių ir vakarų vėjo gūsiai vakariniame šalies pakraštyje gali siekti 22–27 metrus per sekundę. Smarkus vėjas gali siautėti ir rugsėjo 27-ąją. Naktį vėjo gūsiai gali siekti 15–20, vakariniame šalies pakraštyje – 22–27 metrus per sekundę. Dieną vakarinių krypčių vėjo gūsiai sieks 8–13, kai kur – 15–20 metrų per sekundę.

Kilus stipriam vėjui gali sutrikti elektros energijos tiekimas, virsti medžiai, lūžti jų šakos. Nestovėkite po aukštais medžiais, prie elektros linijų. Taip pat atkreipiame vairuotojų dėmesį, kad jie nestatytų automobilių po medžiais. Nelieskite ant laidų užvirtusių medžių ar jų šakų.