Artėjant Valstybės atkūrimo dienai Televizijos bokšte suplevėsavo milžiniška trispalvė

Vėliavos pakėlimo ceremonijoje dalyvavo premjeras Saulius Skvernelis ir ministrai. Ministras pirmininkas jau ne pirmus metus globoja trispalvės akciją „Lietuvos vėliava“ ir kviečia Lietuvos žmones iškelti vėliavas ne tik per valstybines šventes.

„Šiandien mes čia, prie aukščiausio Lietuvos bokšto, kuris mūsų naujausioje istorijoje turi labai didžiulę, gilią prasmę kaip Lietuvos laisvės, nepriklausomybės simbolis, iškelsime didžiausią šalyje vėliavą. Tai darome ne dėl to, kad pareiga to reikalauja (...) – darome dėl to, kad galime didžiuotis savo valstybe, galime didžiuotis kuriančiais, dirbančiais savo žmonėmis ir tą darome iš visos širdies“, – vėliavos pakėlimo ceremonijoje kalbėjo S. Skvernelis.

„Noriu visiems jums palinkėti: didžiuokimės savo valstybe, didžiuokimės, kad turime Lietuvą, didžiuokimės, kad čia gyvename, mes tikrai visi esame to verti“, – pridūrė jis.

Vilniaus televizijos bokšte keliamos vėliavos dydis yra 18x30 m, bendras plotas 540 kv. metrų. Vėliavos pakėlimo aukštis – 150 metrų, o kėlimo laikas – apie 15 min.

Didžioji Trispalvė ant Vilniaus televizijos bokšto pirmą kartą suplazdėjo 2018 m. vasario 15 dieną ir nuo tada keliama Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir Liepos 6-osios švenčių progomis.