„Mano adresu partijos pirmininkas išsakė viešoje erdvėje daug būtų ir nebūtų dalykų, į mano lūpas buvo įdėti žodžiai, kurių aš niekada nesakiau apie Liberalų sąjūdį, todėl nematau galimybių dirbti su juo kaip vicepirmininkė“, – BNS penktadienį sakė A. Armonaitė. Liberalų sąjūdžio valdyba šią savaitę panaikino A. Armonaitės vadovaujamo Vilniaus miesto skyriaus sprendimą savivaldos rinkimuose dalyvauti ne su partijos, o naujai buriamo rinkimų komiteto sąrašu. Liberalų sąjūdžio valdybos nuomone, sostinės liberalų apsisprendimas rinkimuose dalyvauti visuomeninio rinkimų komiteto forma pažeidė partijos įstatus, valdybos sprendimus. Sostinės liberalams nurodyta iki spalio 31 dienos persvarstyti savo praėjusios savaitės nutarimą. Susiję straipsniai: Gentvilas siunta dėl Šimašiaus kuriamo komiteto: nebevaidinkite, kad su mumis kuriate liberalią visuomenę Po liberalus sudrebinusių pareiškimų skubiai sušaukta valdyba Vilniaus liberalų vadovė sakė negalinti sutikti su šiuo partijos valdybos sprendimu. „Partijos valdyba iškėlė mano vadovaujamam skyriui ultimatumą, kurio aš įgyvendinti negaliu, nes gerbiu Vilnius liberalų visuotinio skyriaus sprendimą palaikyti Remigijaus Šimašiaus kandidatūrą mero rinkimuose ir dalyvauti rinkiminiu komitetu“, – pažymėjo A. Armonaitė. Liberalų sąjūdžio Vilniaus skyrius praėjusią savaitę nusprendė per savivaldos rinkimus kelti ne partijos, o naujai buriamo rinkimų komiteto „Už Vilnių, kuriuo mes didžiuojamės“ sąrašą. Jam vadovauti ėmėsi sostinės meras, buvęs Liberalų sąjūdžio pirmininkas Remigijus Šimašius. Po valdybos sprendimo prieš sostinės liberalų valią R. Šimašius atsistatydino iš partijos vicepirmininko pareigų. A. Armonaitė sakė liekanti Liberalų sąjūdyje, nors neatmetė galimybės, kad partijos valdybos sprendimu ji gali būti pašalinta. „Partijoje lieku, tik priimtas valdybos sprendimas numato įvairias Vilniaus skyriaus organų atsakomybes, ir jos valioje tie sprendimai (dėl pašalinimo – BNS)“, – sakė liberalė. Sostinės merui oficialiai paskelbus apie pasirinktą formą dalyvauti rinkimuose, Liberalų sąjūdžio pirmininkas E. Gentvilas paragino R. Šimašių ir jį parėmusi Vilniaus skyriaus vadovę A. Armonaitę pasitraukti iš partijos vicepirmininkų. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitą metų kovą.

