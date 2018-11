Abu liberalai partiją palieka po nesutarimų su jos vadovybe, kilusių dėl Vilniaus skyriaus sprendimo kitų metų savivaldos ir merų rinkimuose dalyvauti ne su partijos, o su komiteto sąrašu. Dėl šio sprendimo politikų narystė partijoje jau buvo sustabdyta. „Buvau Liberalų sąjūdžio nariu, prisiėmiau atsakomybę per sunkiausią partijai laikotarpį ir tapau pirmininku, kai teko jį traukti iš ypač sunkios padėties. Liberalu, panašu, būsiu ir iki gyvenimo pabaigos. Tačiau šiandien aš palieku Liberalų sąjūdį“, – savo feisbuko paskyroje informavo R. Šimašius. Partiją paliekanti liberalų Vilniaus skyriaus vadovė A. Armonaitė BNS patvirtino, kad išeina ir iš Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime. Ji sako, kad liberalizmas „yra nuosekli ir dinamiška politinių idėjų sistema“, turinti būti atvira naujovėms, demonstruoti pagarbą įvairovėms. Susiję straipsniai: Gentvilas tiesia ranką Šimašiui Šimašius pristatė rinkimų komiteto komandą: nesame mirusieji ir žinome, ko norime „Deja, šiandien narystė partijoje nepadeda įgyvendinti šių tikslų. Partijos vadovybės dėmesys nukreiptas į priešininkų (o gal priešų) paieškas bendražygių gretose, tarpusavio santykių aiškinimąsi žiniasklaidoje, partinė biurokratija buvo pajungta bendražygių silpninimui. Ką jau kalbėti apie tai, kad dalies Seimo liberalų frakcijos „valstietiška“ linija yra toliau palaikoma“, – pranešime spaudai teigia ji. A. Armonaitė pabrėžė, kad nepaisant liberalų nesutarimų, liberalizmas „kaip oras, reikalingas Lietuvai“, dėl to ji ir toliau žada dalyvauti politikoje. Šimašius nesutinka su partijos vadovybe R. Šimašius teigė liberalu esąs nuo mokyklos laikų. „Liberalu tapau dar mokykloje, kai į rankas pateko F. Hayeko "Kelias į vergovę". Tai mano svarbi tapatumo dalis. Buvau Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininku, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentu. Net mano daktaro disertacija visiškai libertarinė - apie teisės normų kūrimą be valdžios. Įsiveldavau ir iki šiol įsiveliu į visas kovas, kai idėjų ar realiame pasaulyje reikia ginti žmogaus laisvės ir atsakomybės principus. Buvau Liberalų sąjūdžio nariu, prisiėmiau atsakomybę per sunkiausią partijai laikotarpį ir tapau pirmininku, kai teko jį traukti iš ypač sunkios padėties. Liberalu, panašu, būsiu ir iki gyvenimo pabaigos“, - feisbuke rašė jis. Jis teigė paliekąs Liberalų sąjūdį, nes šiuo metu jam „apginti laisvą Vilnių ir jo pasiekimus, atstovauti jo žmonėms, ir vesti į naujas pergales“. „Man nepriimtinas sąstingis ir lindėjimas apkasuose, kai privalu kovoti atvirame lauke. Man nepriimtinas pataikavimas Lietuvos valdantiesiems, net kai jie siekia apriboti laisvę. Liberalų sąjūdis turėtų būti pirmasis, prieštaraujantis, kai valdžia varžo laisvę. Tačiau dabar dalis Seimo liberalų frakcijos narių patys už tokius suvaržymus balsuoja. Nesutinku su partijos vadovybės man ir mano bendražygiams, kad ir neteisėtai, parinktu statusu - "sustabdome narystę iki savivaldos rinkimų". Tokia partijos vadovybės veidmainystė tėra savo marškinių ir interesų žiūrėjimas. Aš už ir gerų, ir skaudžių dalykų sakymą tiesiai. Ir man nepriimtinas saldžialiežuvavimas bei pataikavimas, už nugaros rezgant žemas intrigas“, - teigė R. Šimašius.

