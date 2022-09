Į Oršos mūšio 508-osioms metinių minėjimui skirtą konferenciją „Kartu kovoje prieš Maskvos imperializmą: tada ir dabar“ pakviestas O. Arestovyčius neabejotinai tapo pagrindine renginio žvaigžde. Jo dalyvavimas buvo neviešinamas kone iki paskutinės akimirkos.

O. Arestovyčiaus pakvietimas į Oršos mūšio minėjimą buvo ir simboliškas: tuomet, 1514 m. būtent daugiatautė LDK kariuomenė, kurioje kovėsi lietuviai, baltarusiai, ukrainiečiai kartu su sąjungininkais lenkais bei samdiniais, vadovaujama Konstantino Ostrogiškio sumušė gausesnę Maskvos kariuomenę.

Tai, kad lietuviams, lenkams, baltarusiams ir ukrainiečiams ir šiandien kyla egzistencinė grėsmė iš Kremliaus nėra joks atsitiktinumas, todėl Lietuvai, Ukrainai, Baltarusijai ir Lenkijai ši istorinė bendros kovos patirtis, anot renginio organizatorių, tebėra aktuali.

Vis dėlto istorinis kontekstas nėra vienintelis veiksnys, svarbus istorijos tyrinėtojams ir mėgėjams. Taip, Oršos mūšis vyko prie tos pačios Dniepro upės, prie kurios dabar kaunasi ir ukrainiečiai, stabdydami rusus ar pereidami į kontrpuolimą.

„Šiandien ir paveikslas ir karo tikslai yra panašūs. Ukrainos sėkmė šiame kare bus visos Europos sėkmė“, – pažymėjo prof. Valdas Rakutis. Tiesa, viskas yra kur kas sudėtingiau, nes velnias slypi detalėse, apie kurias užsiminė ir pats O. Arestovyčius.

Pergalė mūšyje, bet ar kare?

Viena vertus, Lietuvoje Oršos mūšis neretai pristatomas kaip ypač svarbi pergalė, kuri „padėjo stabilizuoti padėtį rytuose, o Lietuva – tuometinė LDK įtvirtino savo poziciją, kaip Vakarų civilizacijos gynybos bastionas“.

Iš tikrųjų Lietuva tiesiog tesugebėjo pristabdyti augančios Maskvos galios veržimasi į Vakarus, panaikinti realų pavojų savo žemėms, galbūt netgi Vilniui, išlikti, nepaisant išdavysčių, netikėto pirmojo smūgio. Bet karas nebuvo laimėtas – Maskva pasiekė vieną pagrindinių savo tikslų anuomet. Panašią egzistencinę kovą šiuo metu kariaujanti Ukraina sugebėjo, kaip LDK Oršoje atmušti pirmąjį smūgį. Bet ar Ukraina, kitaip, nei LDK XVI a. pradžioje, gali laimėti karą su Maskva?

Karas Ukrainoje jau parodė: Rusija nėra nenugalima, kaip nebuvo ir Maskva XVI a., nepaisant savo galios ir ambicijų. Ukrainiečiai ne tik atsilaikė, bet ir sugebėjo pakeisti karo eigą, perimti iniciatyvą į savo pusę ir būtent šiomis dienomis vaizdai iš fronto primena garsųjį Oršos mūšio paveikslą – bėgantys, skęstantys, panikos ir siaubo apimti rusų kariai, masiškai pasiduoda į nelaisvę arba žūva.

Russian experience of crossing Dnipro river. Fun begins from ~1:00. Guy on the video says they are crossing Dnipro on its narrowest part so I assume this must be Lvove#Ukraine #Kherson pic.twitter.com/YmtwXzh0Yf