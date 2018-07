Kelerius metus vykstantiems tyrinėjimams vadovaujantis archeologas Jonas Seligmanas paskaitą skaitys Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje. Vilniaus Didžioji sinagoga buvo vienas iš svarbiausių žydų centrų nuo XVI amžiaus pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo. Antrojo pasaulinio karo metais apgriautą sinagogą okupacinė sovietų valdžia su žeme galutinai sulygino šeštajame dešimtmetyje. Lietuvoje ne vienus metus vyksta diskusijos, kaip įamžinti sinagogą – svarstyti variantai nuo atkastų fragmentų uždengimo stiklu iki sinagogos atstatymo ir muziejaus įrengimo. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje gyveno per 200 tūkst. žydų, naciams okupavus Lietuvą daugiau kaip 90 proc. iš jų buvo išžudyti. Dabar Vilniuje veikia tik viena sinagoga.

