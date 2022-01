Ar Rusijos šantažas gali suveikti: Vakarų atsakas rodo, kad dabar liko tik dvi išeitys

Kai V. Putinas pernai lapkričio 18-ąją pasirodė Užsienio reikalų ministrų kolegijoje ir rėžė kalbą apie Rusijos reikalavimus bei ketinimus, nedaug, matyt, tikėjosi, kad tai kuo nors skirsis nuo įprastų Kremliaus priekaištų Vakarams ir Ukrainai.

Ir nors jau tada pasirodė signalų, kad Rusija, kaip ir pernai pavasarį vėl pradėjo pajėgų telkimą prie Ukrainos sienų, netrūko atsargių vertinimų, kad Rusija iš tikrųjų tik eilinį sykį spaudžia Kijevą bei Vakarus, bet neketina pradėti karinių veiksmų.

Bet praėjus keliems mėnesiams JAV, kitos Vakarų šalys jau atvirai kalba, kad karo tikimybė yra labai didelė – labiau tikėtina, nei deeskalacija, nes rusų pajėgos toliau telkiamos ne tik iš Rytų, bet ir Baltarusijoje, kurios neteisėtasis lyderis Aliaksandras Lukašenka nepraleidžia progos pasisvaidyti įspėjimais lietuviams, o apie Baltarusijos veiksnį, kaip grėsmingą kalba ir Lietuvos atstovai.

Netgi Ukrainoje, kurios vadovybė dėl trapios ekonomikos padėties ir bandymo suvaldyti galimą paniką iš pradžių neigė Rusijos pajėgų telkimą, tikino, kad nieko išskirtinio esą nevyksta, pasiruošimas galimai eskalacijai vyksta ir dabar jau viešai pripažįstama: Rusija sutelkė per 112 tūsktančių karių.

Tai, kad saugumo padėtis yra rimčiausia arba nuo Šaltojo karo, ar netgi nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, yra kalbėję ir NATO vadovas, ir JAV, ir ESBO pirmininkas, ir Lietuvos kariuomenės vadas.

Tokia dramatiška retorika, skambūs pareiškimai iš aukščiausių JAV, Lietuvos, kitų šalių pareigūnų kol kas, regis, iššaukė priešingą poveikį: ne budrumo, o emocijų proveržį. Iš žiniasklaidos nenyksta antraštės su žodžiu „karas“, o tai, regis, ne juokais įaudrino, įbaugino ar net supykdė visuomenes: nuo nervingų juokelių apie grikių pirkimą ir raginimų to nedaryti iki žinių apie mobilizacijos planų atnaujinimą ir kritikos žiniasklaidai, kad tai ji esą neatsakingai kursto karo nuotaikas.

Atrodytų, kad V. Putinas tuo gali tik džiaugtis, mat tai buvo nepaslėptos, jo viešai deklaruotos strategijos dalis būtent pernai lapkritį, kai jis pažadėjo taikyti spaudimo taktiką Ukrainai, kol nebus atsižvelgta į Rusijos interesus.

Rusija esą siekia rimtų ir ilgalaikių saugumo garantijų, kurias, jau kaip konkrečius reikalavimus formalios sutarties pavidalu JAV ir NATO atstovams Rusija gruodį perdavė ir belaukdama atsakymų toliau kaitino įtampą savo pareiškimais apie „besibaigiančią kantrybę“.

Tiesa, jei tikėtasi Vakarų palūžimo, visiško susiskaldymo ar kapituliacijos, tai iš JAV ir NATO sulaukta griežtos, vieningos reakcijos, signalų apie amerikiečių ir kitų sąjungininkų pajėgų papildomą perkėlimą į Rytų sparno valstybes, o galiausiai buvo gauti raštiški atsakymai į Rusijos ultimatumus. Jie Rusijos nenudžiugino. Tad ko laukti dabar?

Ką mainais pasiūlė JAV ir NATO?

Pirma užuomina yra pati Rusijos reakcija, kurią apibendrino šalies užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Esą derybos dar nėra baigtos, o JAV ir NATO atsakymai, nors ir migloti, juose yra esą yra ir „racionalių grūdų“.

Kas yra tie racionalūs grūdai – spekuliacijų objektas, mat JAV ir NATO savo atsakymų turinio neviešino, o kol kas to nepadarė ir Rusija.

Tiesa, amerikiečių pareigūnai leido suprasti, kad pagrindinės raudonos linijos išlaikytos: negali būti jokių kalbų dėl Rusijos siūlomo draudimo Ukrainai ar kuriai nors kitai šaliai stoti į NATO, taip pat nebus jokių kalbų apie Aljanso grįžimą prie 1997-ųjų metų sienų, kaip to siekia Maskva. NATO karinės infrastruktūros iškėlimas, mažinimas taip pat kol kas atrodo sunkiai tikėtina perspektyva.

Pavyzdžiui, Vokietija neatsisako savo planų stiprinti ir investuoti į karinę infrastruktūrą Rukloje, kur įsikūręs vokiečių vadovaujama NATO priešakinių pajėgų batalionas, o Estijoje ir Lietuvoje sąjungininkai kaip tik sustiprino Baltijos šalyse veikiančią NATO oro policijos misiją.

Kita vertus, kol Rusija dar tikina analizuojanti JAV ir NATO atsakymus bei vilkina derybinį procesą – esą reikia sulaukti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) atsakymų į Maskvos klausimus dėl saugumo Europoje, amerikiečiai taip pat išskiria kelias temas, kuriomis rodo polinkį siekti kompromiso su Maskva.

Įtakinga amerikiečių diplomatė, JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoja politiniams reikalams Victoria Nuland spaudos konferencijoje pabrėžė, kad viskas dabar esą yra V. Putino rankose, mat JAV „seniai siekė rimtų pokalbių dėl vidutinio nuotolio raketų su branduoliniais užtaisais, skaidrumo ir rizikos mažinimo priemonių, abipusiai taikomų susitarimų dėl karinių pratybų“.

The crisis on Ukraine’s borders is a moment for diplomacy and for cool heads to prevail. However, we must and we will be prepared if President Putin rejects the peaceful negotiated path that we have offered. pic.twitter.com/q8Khvv2Bwi