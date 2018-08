- Pone Ministre Pirmininke, ar galite pasakyti, koks jūsų vizito Lietuvoje tikslas, kokia pagrindinė žinia?

- Sustiprinti mūsų draugystę. Mes esame dvi mažos demokratijos, mes susiduriame su daug iššūkių, tačiau kartu žvelgiame į ateitį ir matome, kad kartu galime daugiau. Izraelis - inovacijų šalis su įspūdingomis technologijomis. Lietuva turi nuostabias lazerių ir kitų sričių technologijas . Manau, mes galime sujungti šiuos išteklius.

Tai pirma. Antra, Lietuva - Europos Sąjungos narė, Europos dalis. Izraelis yra Europos gynėjas artimuosiuose Rytuose. Izraelis yra sutrukdęs dešimtis teroristinių atakų prieš europiečius žemėje ir ore. Mūsų itin profesionalių tarnybų pagalba ir kitais būdais esame išsaugoję nesuskaičiuojamą kiekį europiečių gyvybių. Mes norime šią žinutę nusiųsti Europos Sąjungai. Nes dažnai, kai kalbame apie Europos Sąjungą ir Briuselį, matome, kad yra kuriamas iškreiptas Izraelio vaizdas ir tai menkina supratimą, kad Izraelis rūpinasi Europos saugumu artimuosiuose rytuose. Visos Europos - tiek vakarų, tiek rytų, tiek centrinės. Izraelis yra vienas pagrindinių Europos interesų ir vertybių gynėjų.

B. Netanyahu: Izraelis išsaugojo nesuskaičiuojamą kiekį europiečių gyvybių

- Pone Ministre pirmininke, visgi yra žmonių Lietuvoje, kurie mano, kad jūsų vizitas - sėkmingas bandymas įkalti pleištą ar suskaldyti Europos Sąjungos artimųjų rytų politiką.

- Kalbant apie artimuosius rytus, manau, kad Europos sąjunga turėtų būti vieninga Korėjos atžvilgiu. Rūpintis demokratijos iššūkiais ten. Izraelis yra ryškios, sėkmingos demokratijos pavyzdys, kur visi džiaugiasi vienodomis piliečių teisėmis. Kur dar rastumėte ten tokią demokratiją? Tai yra šviesos blyksnis tamsos jūroje. Žinote, kas artimuosiuose rytuose šiandien tai supranta? Daugybė arabų vyriausybių žino, kad jų saugumo ir progreso raktas yra bendradarbiavimas su Izraeliu. Visas pasaulis tai supranta. Laikas, kad ir Europos Sąjunga tai suprastų.

- Mes girdėjome jūsų įspūdingą kreipimąsi į savo senelį Panerių memoriale, kuris liudija apie vieną didžiausių Lietuvos istorijos tragedijų. Ar tragiška istorija gali būti barjeru, pleištu, trukdančiu kurti mūsų šalims naujus santykius?

- Nemanau. Manau, tai turi būti mūsų suartėjimo pagrindas. Mes čia turėjome didingą praeitį, puikias mokyklas, puikius rabinus. Vilnius buvo vadinamas Šiaurės Jeruzale, Baltijos Jeruzale. Visa tai buvo sunaikinta nacių vykdytų žudynių. Taip, žinome, kad prie to prisidėjo ir lietuviai. Vis dėlto, manau, susitaikant su praeitimi, stengiantis kovoti su antisemitizmu, kaip dabar tai daro Lietuvos valdžia, pasakojant jaunajai kartai tiesą apie šią istorinę tragediją tam, kad tokių tragedijų būtų išvengta ateityje, mes galime kurti stiprius abipusius santykius. Mes turime kovoti su barbarizmu, terorizmu ir genocidu, kokio tipo jis bebūtų. Vėlgi, kaip ir su technologijomis, su progresu, taip ir šiuo klausimu – kartu mes galime daugiau.

B. Netanyahu tautiečiams: Jūs turite pamatyti nepaprastą Baltijos šalių meilę ir pagarbą Izraelio valstybei

- Pone Linkevičiau, ar pagrįsta manyti, kad Lietuva imasi Izraelio interesų gynimo Europoje?

- Ne, ko mes imamės ir tikrai jau darome – tai suvesti pokalbiui. Tai istorinis vizitas į Baltijos šalis, bet istorinis jis buvo ir Briuselyje. Tai buvo mūsų inicijuotas ir organizuotas. Juk daugiau kaip 20 m. Izraelio premjeras nebuvo atvykęs į Briuselį. Žinoma, vienas vizitas nenuverčia kalnų, bet sutikime, kad tiesioginis kontaktas turi būti.

- Tai Lietuva šioje srityje ir taip lyderiauja, jūs sakote?

Aš tik noriu pasakyti, kad mūsų tikslas nėra viskam pritarti ar pataikauti, įtikti. Mes turime savo nuomonę daugeliu klausimų, bet kad mes prisidedame prie susikalbėjimo, tai ir pats Izraelio Ministras Pirmininkas tai pripažįsta. Turėti ambicijų būti aktyviu žaidėju regione, bet nesikalbėti tiesiogiai, o tik per spaudą pareiškimais, yra naivu. Šiuo atveju šiek tiek kritikuoju ir ES vadovybės poziciją. Žinome, mes gal labiau išreiškiame poziciją. Pavyzdžiui, Irano susitarimo klausimu žinome, kad JAV labai kritikuoja, Izraelis labai kritikuoja, o mes, europiečiai, sakome, kad geriau mažiau turėti negu nieko. Bet mes sakome, kad per mažai to yra. Yra daug sričių, kurių susitarimas nedengia - balistinės raketos, galima parama teroristinėms grupuotėms ir pan. Nesakyčiau, kad mes kitaip mąstome nei europiečiai, bet gal mes geriau suprantame, kas vyksta Irane. Tai yra pagalba susikalbėti, o ne bandymas užimti kažkokią pusę.

- Pone Bogdanai, Baltijos šalys tradiciškai laikomos vienomis pro-amerikietiškiausių Europos valstybių. Ypač iš Europos Sąjungos traukiantis Didžiajai Britanijai. Galbūt tuo ir galima aiškinti net keturių dienų vizitą į Lietuvą ir tokį didelį Izraelio susidomėjimą Baltijos valstybėmis?

- Aš manyčiau, kad truputį skirtinga situacija yra su Latvija, Estija ir Lietuva. Nes Lietuva yra ypatinga šalis pasaulio žydų sąmonėje. Manau, mūsų šalis turėtų džiaugtis ir didžiuotis, kad mūsų diplomatijai pavyko nutiesti tiltą į tokį pasaulinio lygio politiką kaip B. Netanyahu. Jis jau 18 m. pasaulio politikas, jis žino visą pasaulio politikos virtuvę, su juo kalba viso pasaulio galingieji. Ir štai tos keturios dienos Lietuvoje - išimtinis atvejis. Retai kada tokio užimtumo politikas praleidžia tiek daug laiko mažoje valstybėje. Kam jis tas dienas skyrė? Iš visų pusių jo seneliai yra litvakai. Čia yra jo šaknys. Jis grįžo į savo užmirštą Tėvynę.

- Bet grįžkime prie to, ką jau aptarėme su ministru. Kuo Lietuvai gali būti naudinga pro-amerikietiška ir pro-izraelietiška politika, pavyzdžiui, Irano klausimu?

- Visų pirma manau, kad artimųjų Rytų klausimas, nors konfliktas yra ten, tačiau ratilai nuo to konflikto visada išplinta kur kas plačiau. Ir jeigu jie tiesiogiai nepaliečia Lietuvos, tai netiesiogiai per Europos Sąjungą jie mus paliečia vis tiek, nes Lietuva - ES dalis. Ir šioje vietoje Lietuvos diplomatija randa labai svarbų savo vaidmenį.

Taip, bet pats sėdėjimas prie stalo nėra tikslas - tikslai turbūt kur kas didesni?

L. Linkevičius: žinot, jeigu mes esame statistai - tai viena, bet šiuo atveju mes nesame statistai, mes turime ką pasiūlyti. Mus pažįsta tos pusės, kurios bando kalbėtis. Izraelis yra pasaulinė žaidėja ir jeigu mes sugebame prie jų prieiti ir kažką konstruktyvaus pasiūlyti jų dialogui su ES, su problemiškomis šalimis, tai reikia tuo pasinaudoti. Ar mes kalbame apie tai, kad kartą per savaitę būna Izraelio apšaudymai iš Gazos ruožo? Jeigu gerai pamenu liepos 14 d. 175 raketos arba sviedinių skeveldros nukreiptos į Izraelį. Kas tai yra? Tai normalu? Dėl to jie ir sako, kad jie nori ginti save, jie turi tokią teisę, o mes akcentuojame, kad negali naudoti perteklinės jėgos. Tai yra tiesa. Tačiau turime pripažinti faktą, kad Hamas išstatė moteris ir vaikus tais gyvaisiais skydais ir organizuoja provokacijas.

- Seimo narys Emanuelis Zingeris ragina Lietuvą Irano atžvilgiu laikytis kitokios pozicijos negu Europos didžiosios valstybės.

- E. Zingeris: arabų pasaulyje atsiranda vis daugiau simpatizuojančių Izraeliui ir jo ryžtui nepasiduoti Iranui. Man atrodo, kad dėl Irano mes turėtume būti arčiau Jungtinių Amerikos Valstijų. Irano vadovybė yra pilna fanatizmo. Ideologiškai jie atrodo taip, kaip atrodė tie 1917 m. komunistiniai vadovai, pilni ideologinio fanatizmo. Todėl man atrodo, kad su šita fanatikų šalimi reikia elgtis atsargiau ir Amerikos reakcija yra visiškai suprantama.

E. Zingeris: Irano klausimu mums reikia laikytis arčiau Amerikos

- Dar vienas dalykas, pone Linkevičiau, dėl ko pasigirdo kritikos ar diskusijų šio vizito metu yra tai, ką ir sako E. Račius, kad Lietuva neišnaudojo šio susitikimo tam, kad paaiškintų B. Netanyahu kokia grėsmė yra Rusija. Ką jūs atsakytumėt?

L. Linkevičius: pirmiausiai esu nustebęs, nes, kiek pamenu, E. Račius nedalyvavo tuose susitikimuose. Aš galiu pasakyti, kad mes kėlėme ir labai nuoširdžiai tuos klausimus. Ypač apie Rusiją - tiek mes, tiek Latvija ir Estija apie tai kalbėjo. Mes labai aiškiai išdėstėme argumentus, kodėl mes nepasitikime ta šalimi, jos tarpininkavimu ir t.t. Kėlėme ir nausėdijų klausimus, apie Nacionalinės valstybės paskelbimą ir daug kitų klausimų.

- Pone Skverneli, Vytauto Didžiojo universiteto prof. Egdūnas Račius kritikuoja jus ir Latvijos bei Estijos premjerus, kad jūs nepasinaudojote proga pakalbėti apie Rusiją ir jos keliamą pavojų. Tarsi atverti B. Netanyahu akis, kuris su koloradine juostele stovėjo gegužės 9-osios parade Maskvoje. Tarsi nieko neprašydami mainais sutikote tapti Izraelio vasalais Europos žemėje. Ką atsakytumėte Egdūnui Račiui ir kitiems kritikams?

S. Skvernelis: Rusija mums - kaip Izraeliui Iranas

- Aš atsakyčiau, kad galbūt nereikėtų kalbėti apie tai, kur nebuvai. Aš turėjau dvišalį susitikimą su tikrai neeiliniu politiku, politikos sunkiasvoriu: neformali vakarienė, vėliau formalūs susitikimai jau kartu su Baltijos šalių Ministrais Pirmininkais ir Izraelio premjeru, neformalūs pietūs – visuose šiuose formatuose Rusijos klausimas, Izraelio ir Rusijos santykis, Baltijos valstybių ir Rusijos santykis ne tik kad buvo keliamas, bet buvo ir aštrūs pasisakymai, ir nuomonių išklausymas, apsikeitimas. Patikėkite, Izraelio galimybės žinoti kas vyksta ne tik Artimųjų Rytų regione, bet ir mūsų regione yra ypatingai didelės. Taip, šiandien Izraelis turi sudėtingą situaciją - jiems tenka bendrauti su Rusija, kaip ir su kitomis valstybėmis. Lygiai taip pat kaip mes daugiau sužinojome, kas vyksta Artimuosiuose Rytuose, Izraelio Ministras Pirmininkas dabar yra puikiai informuotas, kas yra Rusija mums, kaip mes sužinojome, kas yra Iranas Izraeliui. Čia galime dėti tam tikrą paritetą, nes viskas labai aiškiai buvo išsakytą. Labai gaila, kad žmonės komentuoja nežinodami.

- Premjeras sako, galime dėti tam tikrą paritetą tarp to, kas Izraeliui yra Iranas ir kas mums - Rusija. Tai buvo pasakyta susitikimo metu, pone Linkevičiau?

- Daug kas buvo pasakyta. Ir tai buvo. Noriu tik dar trumpai pridurti, kad Izraelio ir Rusijos santykius būtų galima apibrėžti taip - jie vieni į kitų interesus nesikiša. Izraelis nesikiša į Rusijos problematikos lauką, Rusija nesikiša ten, kur svarbu Izraeliui.

R. Bogdanas: prisiminkite, kad Iranas yra Rusijos sąjungininkas Sirijoje. O Iranas yra grėsmė Izraeliui. Tai Izraelis, stengdamasis atstumti Iraną nuo savo sienų, turi tartis su Rusija, kad ši laikytųsi neutraliteto.

- Pone ministre, stebint tiek Twiterį, tiek kitus socialinius tinklus, kiek B. Netanyahu bendrauja su savo tautiečiais - jam Lietuvoje labai patiko?

- Galiu pasakyti, tikrai - kiek stebėjau tas keturias dienas ir jo emocijas išvykstant, Lietuva jį stipriai emociškai „užkabino“. Jis visą šeštadienį praleido vaikščiodamas senamiesty, šešias valandas išbuvo Trakuose. Jis išskrido sekmadienį vėlai vakare, tai turbūt sakyti, kad jam Lietuvoje patiko, gal būtų net per maža.

Pone Bogdanai, Lietuva išnaudojo tokio istorinę galimybę?

Galime kalbėti apie daugybę aspektų, bet man norisi paminėti vieną - mūsų santykį su holokaustu. Buvo pasakyti aukso žodžiai, kad mus ši tragedija turi mus suvienyti, o ne skirti ir pykdyti. Ačiū Dievui, net Izraelio premjeras sako, kad jeigu kartu žiūrėsime į tai kaip į tragediją ir taip vertinsime – ta tragedija gali mus labiau suvienyti vardan bendrų tikslų.