Ar karas baigsis iki Kalėdų: už pagrįstų vilčių ir sukeltų lūkesčių slypi labai pavojingi spąstai

Tokių pasakymų, kad karas esą baigsis iki Kalėdų – jaukių, ramių švenčių, kai norisi būti kartu su šeima, artimaisiais, brangiais žmonėmis, o ne kažkur šalti fronto linijos apkasuose, palaikant gyvastį apgailėtinomis sąlygomis, pasitaiko kiekviename kare, kuris trunka ilgiau, nei metus.

Ukraina – ne išimtis. Kai Rusija 2022-ųjų vasarį pradėjo atvirą karinę agresiją, permainingos pirmosios dienos, tada savaitės, o galiausiai ir mėnesiai galėjo sudaryti įspūdis, kad kiekviena diena yra istoriška, permaininga, kad kasdien gali spręstis šalies likimas. Karas Ukrainoje tuomet atrodė trumaplaikis reiškinus.

Vėliau, karui įstrigus, laiko tėkmės suvokimas pakito – niūri kasdienybė fronte, kurią paįvairindavo džiugios naujienos apie pasiekimus, arba atvirkščiai – tragiškos žinios apie netektis, skaudžius, kad ir lokalius pralaimėjimus, įstrigimas apkasuose, nuolatiniai nuostoliai – artimų kovos draugų netektys, siaubingi sužeidimai, šiek tiek atbukino, vertė perdėlioti lūkesčius.

Bet metų pabaiga visada yra tas atskaitos taškas, kai apžvelgi praėjusius ir svarstai apie būsimus metus. Ir kuo toliau, tuo labiau kabiniesi už kiekvienos, nors menkiausios vilties, kad karas baigsis iki Kalėdų – pageidautina pergale ar bent jau ne pralaimėjimu, tačiau bent jau baigsis.

Optimistai dar pernai rudenį neslėpė tokių vilčių – paskatinti tuomet sėkmingų ukrainiečių kontrpuolamųjų operacijų Charikivo ir Chersono srityse jau vylėsi, kad karas esą baigsis iki Kalėdų – ne šiaip baigsis, bet ir pergale. Netgi teoriškai iki šiol autoritetingo britų leidino „The Times“ antraštė skelbė būtent tokį lūkestį. Esą viskas paremta „karo ekspertų“ pasvarstymais.

⚡️ The counteroffensive of the Armed Forces of Ikraine at the front gives hope that the war in Ukraine will end before Christmas, – The Times writes with reference to a source in the British government. pic.twitter.com/eA0BTWoIKg