„Keli žodžiai tiems, kurie ketina įsikišti. Rusija atsakys žaibiškai ir pajusite pasekmes taip, kaip niekada istorijoje“, – dar vasario 24-osios įrašę įspėjo Vladimiras Putinas, pridūręs, kad bet koks puolimas prieš Rusiją prives prie siaubingų pasekmių.

Tada, skelbiant „specialios karinės operacijos“ pradžią Kremliuje manyta, kad viskas tetruks kelias dienas, gal savaitę. Ukrainos kariams V. Putinas siūlė pasiduoti ir žadėjo jiems gyviems leisti palikti kovos veiksmų zoną. Operacijos tikslas esą yra „Ukrainos demilitarizacija, denacifikacija ir Donbaso išlaisvinimas“, o ne šalies okupacija.

Labai greitai niekam, netgi dėl Rusijos dvejojusiems nebeliko jokių iliuzijų, kad tai tebuvo įžūlus melas: nuo civilių skerdynių Bučoje, karo belaisvių kankinimo, niekinimo ir masinio žudymo iki pripažinimo, kad Rusijos tikslai visai nesibaigia anksčiau įvardytais, o siekia kur kas toliau.

Tačiau praėjus daugiau nei 5 mėnesiams nuo „sėkmingos kelių dienų specialios operacijos“ liguistai optimistiškas Kremliaus tonas išties, regis kelia nerimą dėl galutinio sumanymo.

"We haven't even started yet" 🤡 pic.twitter.com/DMhENmqdbN