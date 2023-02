„Toliau tęsiasi ta pagrindinė konservatorių bėda, kad jų reakcija ir apskritai komunikacija šlubuoja jei ne abiem, tai viena koja“, – trečiadienį „Delfi TV“ kalbėjo V. Bruveris.

Žurnalisto teigimu, dabar pagrindinis klausimas, ką reiškia konservatorių frakcijos seniūnės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės minėtos „indikacijos“, kad ji turėjo paskambinti K. Bartoševičiui.

„Iš kur gavo tas indikacijas ponia Mikulėnienė? Galima suprasti, kad ji gavo kažkokias indikacijas, kad pono Bartoševičiaus laukia teisminiai nemalonumai, kad yra tokia byla ir tada jam paskambino, ar ji tiesiog norėjo pasakyti, kad gavo indikacijas, kad kažkas vyksta ir jis nori pasitraukti iš Seimo – ir dėl to ji suskubo skambinti jam norėdama pasitikslinti, kokia situacija yra“, – svarstė ELTA vyriausiasis redaktorius.

Jis pabrėžė, kad R. Morkūnaitei-Mikulėnienei reikėjo jau nuo pat pradžių kalbėti kaip įmanoma aiškiau ir nepalikti laiko spėliojimams, versijoms, o kartu – politinio manevro erdvę opozicijai, kuri gaudo šiuos momentus ir juos paverčia papildomais argumentais įvairioms iniciatyvoms, pavyzdžiui, neeilinės sesijos, specialiosios tyrimo komisijos.

Prie kritikos opozicijai neprisijungia

V. Bruveris teigė, kad yra besipiktinančių, jog opozicija esą ciniškai naudojasi bjauria istorija siekdama išpešti politinių taškų.

„Aš neprisijungčiau, bent jau visu šimtu procentų, prie tokios kritikos. Manyčiau, kad, viena vertus, patys konservatoriai yra didele dalimi nusipelnę dėl to, kalti. Ir tą, beje, mini konservatorių koalicijos partneriai, tie patys liberalai apie tai vis garsiau kalba. Kitas dalykas yra pozityvus opozicijos spaudimas ir kuriama papildoma įtampos atmosfera. Ji prisideda prie to, kad nauji faktai, naujos detalės ir aplinkybės šio reikalo, kuris tikrai turi didelę visuomeninę reikšmę, kiek tai nepažeidžia galimų aukų teisės į privatumą, bylos tyrimo interesų... Priveda prie to, kad politikai priversti atsakyti į klausimus“, – teigė žurnalistas.

Anot V. Bruverio, atsitraukiant nuo šio emocinio sūkurio, gali atrodyti keistai, kai aukščiausių pareigūnų spaudos konferencijos virsta į tam tikras apklausos prokuratūroje imitacijas.

„Matosi, kad jie jaučiasi keistai, pradeda pykti. Tačiau, kartoju – jie patys didele dalimi yra dėl to kalti. Jų interesas yra maksimaliai aiškiai pasakyti, nesukurti net iliuzijos regimybės, kad jie slapukauja, kad kažko nenori, kad jei kažką pasako, tai tik puse lūpų, prispausti kitų aplinkybių. Man tiesiog galvoje netelpa, kaip gali konservatorių partijos strategai ar pagrindiniai lyderiai nesuprasti, kiek jiems svarbu tiesinti savo elgesį ir savo pozicijas šioje situacijoje“, – teigė jis.

V. Bruverio teigimu, tai, kad G. Landsbergis nusprendė išeiti atostogų, rodo, kad konservatoriai vis dėlto nesupranta situacijos.

„Jo atstovai aiškina, kad jis atvyks į neeilinę sesiją, dalyvaus, nebus pilnai pasitraukęs atostogų, reiškia, jis nuo skandalo ir dalyvavimo šioje istorijoje nebėga. Bet pats faktas, kad paima atostogas, išeina ir teisinasi tokiais formaliais dalykais, kad čia nieko tokio, visi turi teisę į atostogas, seniai planuota, tiesiogiai partijos neliečia, yra arba nesupratimas, ar tyčinis ignoravimas fakto, kad vis dėlto jiems gyvybiškai svarbu yra visuomenei kuo aiškiau parodyti, kad jie nebando gudrauti, slapukauti ir kažko dangstyti“, – kalbėjo žurnalistas.

Konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pripažino, kad kalbėjosi telefonu su Kristijonu Bartoševičiumi tą penktadienį, kai jis kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl mandato atsisakymo.

Tai sukėlė diskusijas viešojoje erdvėje, tad politikė surengė spaudos konferenciją.

Ji teigia į Čilę Bartoševičiui skambinusi po to, kai sulaukė jo žinutės apie planus trauktis iš Seimo. Morkūnaitė-Mikulėnienė tvirtina skambinusi paklausti, ar tai galutinis jo apsisprendimas.

Apie teisėsaugos įtarimus Bartoševičiui frakcijos seniūnė sako dar nežinojusi. Prašymą trauktis iš Seimo Bartoševičius pateikė 20 valandą vakaro.