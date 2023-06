„Kelios mintys po Naujosios Kachovkos užtvankos susprogdinimo. Dabar galingieji Dniepro vandenys tvindo žemupį, Chersono sritį, bet, ekspertų nuomone, maždaug po 40 valandų Kachovkos marios ištuštės ir potvynis nuslūgs. Marių kairiajame krante esanti šiuo metu RF pajėgų okupuota Zaporižės AE suprojektuota taip, kad buvo aušinama Dniepro vandeniu. Marioms nuslūgus, manoma, nutrūks vandens aušinimui tiekimas ir kils (tiksliau, jau kilo) didelis branduolinės avarijos pavojus.

Galbūt tokia branduolinio objekto avarija yra RF suplanuotas būdas sustabdyti Ukrainos pajėgų puolimą Zaporižės fronte, tačiau pasekmės gali būti keleriopai baisesnės nei Černobylio, ir paveiks ne tik Ukrainą bei Europą, bet ir didžiulę Rusijos dalį. Bet Putinas ir kiti režimo idiotai (o be aukščiausio palaiminimo tokia užtvankos sunaikinimo operacija negalėjo būti surengta) apie pasekmes negalvoja“, – rašo apžvalgininkas.

Anot jo, dar pernai Vakarai nusiuntė žinutę Rusijai.

„Dar pernai Vakarai (pirmiausia JAV) nusiuntė žinutę Rusijai, kad civilinių branduolinių objektų sunaikinimas ir katastrofos sukėlimas bus vertinamas kaip branduolinio ginklo panaudojimas, ir sukels rimtų pasekmių. Buvusio JAV generaliteto atstovų teigimu, viena tokių galimų pasekmių - triuškinantis JAV konvencinių karinių priemonių smūgis Rusijos kariniams objektams, pvz., visiškas Rusijos Juodosios jūros laivyno sunaikinimas.

Taigi, jei tikėsime tuo, ką viešai girdėjome, Kachovkos užtvankos sunaikinimas smarkiai padidino NATO ir Rusijos karinio konflikto tikimybę.

Būrimas iš krištolinio rutulio ar kavos tirščių? Žiūrėsim“, – rašo apžvalgininkas.

Apžvalgininkas Marius Burokas rašo, kad „Rusai savo pačių rankomis paskandino savo pirmąją gynybos liniją kairiajame Dniepro krante“.

Kuleba: Kachovkos HE susprogdinimas sukėlė didžiausią technologinę katastrofą Europoje pastaraisiais dešimtmečiais

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pavadino Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimą siaubingu karo nusikaltimu, kuris sukėlė didžiausią technologinę katastrofą Europoje pastaraisiais dešimtmečiais.

Ukrainos diplomatijos vadovas tai parašė socialiniame tinkle „Twitter“, praneša „Ukrinform“.

„Rusija sugriovė Kachovkos užtvanką, sukeldama bene didžiausią technologinę katastrofą Europoje pastaraisiais dešimtmečiais ir sukeldama pavojų tūkstančių civilių gyvybei. Tai siaubingas karo nusikaltimas. Vienintelis būdas sustabdyti Rusiją, didžiausią XXI amžiaus teroristę, - išvyti ją iš Ukrainos“, – pareiškė D. Kuleba.

Ukrainos generalinis prokuroras Andrijus Kostinas savo ruožtu pažymėjo, kad Rusija yra pasiryžusi bet kam, ir Kachovkos HE susprogdinimas – dar vienas to įrodymas ir tarptautinis nusikaltimas.

Pasak pareigūno, Rusija sugeba tik naikinti ir žudyti.

„Kachovkos HE susprogdinimas yra dar vienas to įrodymas ir tarptautinis nusikaltimas. Šiandien į kampą įspeisti okupantai žudo ir be pastogės palieka tūkstančius žmonių, kuriuos dar vakar norėjo „integruoti į Rusijos Federaciją“. Žmogėdriška „išdegintos žemės“ taktika, verta Hitlerio“, – pabrėžė jis.

Kaip pažymėjo generalinis prokuroras, „visi, kurie vis dar mano, kad su agresoriumi galima apie ką nors kalbėti, turi prisiminti nešvaraus vandens srautus, kurie nuplauna ramiai miegojusių žmonių namus“.

„Nusikalstamo Rusijos režimo galas gali būti tik vienas – pralaimėjimas ir tribunolas“, – pabrėžė A. Kostinas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, birželio 6-osios naktį Rusijos kariškiai susprogdino Kachovkos HE.

Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas informavo, kad vietos gyventojai evakuojasi iš potencialių potvynių rajonų.