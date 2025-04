Aplinkosaugininkai šiurpsta dėl to, kas vyksta mūsų miškuose: tai neadekvatu

Ū. Staselka pateikė tokį atsakymą: „Miško atkūrimą reglamentuoja LR Miškų įstatymo 15 straipsnio 4 dalis: „<...> Kirtavietėse ir želdintinose miško aikštėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus metus po jų atsiradimo. Žuvę želdiniai ir žėliniai turi būti atkurti ne vėliau kaip per dvejus metus, atkurtini žuvę medynai – ne vėliau kaip per trejus metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo. Neteisėtai iškirstas miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per vienus metus nuo neteisėtų kirtimų fakto nustatymo. <...>“. Kitaip tariant, plynuoju miško kirtimu iškirstas plotas turi būti atkurtas arba atsikurti savaime per ne ilgiau kaip 3 metus.“