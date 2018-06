Politikas sako, kad išvyka suteikė išskirtinę progą aukštiems užsienio pareigūnams pristatyti Lietuvos poziciją. Opozicija teigia, kad Lietuvos valdžios atstovams nedera dalyvauti renginiuose, kai kviečiami atstovai iš „buvusios Sovietų Sąjungos šalių“. Užsienio reikalų ministerija šį vizitą pavadino žmogiška klaida. M. Norbutas: tai buvo unikali proga Kelių JAV veikiančių organizacijų kvietimu M. Norbutas Jungtinėse Valstijose viešėjo birželio 3–10 dienomis. Jis buvo vienintelis Europos Sąjungos (ES) ir NATO šalies atstovas. Kartu su juo „jaunųjų lyderių“ programoje dalyvavo Baltarusijos, Gruzijos, Kazachstano, Kirgizijos, Moldovos, Tadžikistano, Ukrainos ir Uzbekistano viceministrai. Vizito dalyviai susitiko su Kongreso nariais, įvairių analitinių tyrimų centro atstovais. M. Norbutas sakė neabejojantis, kad šis vizitas buvo labai naudingas tiek jam, tiek šaliai. „Dalyvauti programoje buvo kviečiami atstovai iš buvusių Sovietų Sąjungos šalių. Vizito tikslas paskatinti demokratijos procesus šiose šalyse – parodant, kad nemažai šalių jau yra pasiekusios tai, apie ką kalbėta JAV. Lietuva daugeliu atveju buvo pavyzdys“, – BNS sakė viceministras. „Turėjau išskirtinę progą susitikti su aukštas pareigas einančiais pareigūnais ir nuomonę formuojančiais institutais ir pristatyti Lietuvos pažangą ir laimėjimus demokratijos raidos procese, taip pat kelti svarbius Lietuvai klausimus ir prašyti palaikymo, pavyzdžiui, klausimuose dėl „NordStream2“, – teigė jis. „Dar daugiau – tai buvo unikali proga artimiau susipažinti su Rytų partnerystės šalių viceministrais ir diskutuoti dėl sričių, kuriose galėtume aktyviau dirbti kartu“, – pridūrė M. Norbutas. Jo teigimu, vizito išlaidas padengė organizatoriai – organizacijos „StrategEast Center“ ir „Open World Leadership Center“. URM: tai buvo žmogiška klaida Konservatorių lyderiui Gabrieliui Landsbergiui viceministro kelionė kelia abejonių. Jo teigimu, organizacija „Strategeast“, atsakinga už renginį, įkurta visai neseniai, todėl kyla klausimas, ar ji patikima ir kas ją finansuoja. Politikui taip pat užkliuvo, kad pranešimuose spaudai apie šį renginį Lietuva įvardijama kaip buvusios Sovietų Sąjungos šalis. „Ar kone trijų dešimtmečių nepriklausomybės, iš kurių pusė – narystės ES ir NATO, nepakanka, kad galėtumėme save apibūdinti ne buvusios sovietinės respublikos vardu? Gėdinga, kad nereaguojame ir leidžiame, kad klaidinančios etiketės būtų lipdomos specialiai ar suklydus. Manau, valstybės tarnautojai ar politikai neturėtų dalyvauti jokiuose formatuose, kol Lietuva teisingai nebus priskirta ES valstybių būriui“, – sakė G. Landsbergis. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Kęstutis Girnius sako, kad vizitas buvo klaida. Jo teigimu, organizatoriai nėra gerai žinomi, o kompanija – ne pati geriausia. „Lietuva yra NATO, ES ir EBPO nare, seniai įsiliejusi į Vakarų pasaulį ir turinti aiškias saugumo, užsienio politikos ir ūkio gaires. Kitos šalys, ypač Vidurio Azijos, tokiu gairių neturi, joms dar svarbu nustatyti, kokie ryšiai turėtų būti su Rusija, ES, NATO. Ir jos nepasižymi savo demokratiškumu“, – BNS sakė K. Girnius. Lietuvos diplomatai ne kartą ragino užsienio pareigūnus ir žiniasklaidą nenaudoti posovietinės šalies apibūdinimo. Pernai trijų Baltijos šalių ambasadoriai parašė laišką Vokietijos laikraščiui „Zeit“, kad Lietuva, Latvija ir Estija nėra Sovietų Sąjungos valstybingumo ir teisių perėmėjos ir teisiškai bei politiškai negali būti vadinamos buvusiomis sovietinėmis respublikomis. Diplomatai taip pat griežtai protestavo prieš lietuvių įtraukimą į Londone rengiamą konkursą „Mis Sovietų Sąjunga“. Lietuvos užsienio reikalų ministerija komentare BNS nurodė, kad deda dideles pastangas, kad iš mūsų šalies apibūdinimo dingtų „posovietinės respublikos“ terminas, ir žada prašyti organizacijos atkreipti dėmesį, kad Lietuva buvo sovietų okupuota ir JAV 50 metų trukusios okupacijos nepripažino. „Lietuvos pareigūnai yra nuolat kviečiami dalyvauti įvairiose stažuočių programose, organizuojamose JAV, kuriose, be ES ar NATO valstybių, dalyvauja ir kitų šalių (pvz., Sakartvelo, Ukrainos, Moldovos, Kazachstano ar kt.) atstovai. Manome, kad šiuo atveju įvyko žmogiška klaida, netinkamai įvertinant valstybių, kurių atstovai kviečiami, ratą“, – M. Norbuto kelionę BNS komentavo Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentas.

