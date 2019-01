30-ies I. Gudžiūnaitė teisingumo viceministre dirba nuo pernai birželio. Prieš tai ji buvo teisingumo atašė Lietuvos atstovybėje Europos Sąjungoje. „Tai jaunas, profesionalus, veržlus žmogus, kurio teisinis išsilavinimas, tarptautinė patirtis, žinios įgytos viceministrės pareigose leidžia tikėtis, kad I. Gudžiūnaitė sėkmingai spręs itin svarbius ir aktualius klausimus, patenkančius į Aplinkos ministerijos atsakomybės sritį“, - teigė S. Skvernelis. Gavusi premjero teikimą, aplinkos ministrę turėtų paskirti prezidentė Dalia Grybauskaitė. Pati I. Gudžiūnaitė BNS teigė norinti susilaikyti nuo komentarų iki prezidentės sprendimo. Ji BNS patvirtino, kad yra LSDDP narė. „Tai yra premjero pasirinkimas. Laukiame prezidentės sprendimo. Esu partijos narė, bet, matyt, paskyrimas su partija nesusijęs“, – teigė kandidatė į ministres. Iš Radviliškio kilusi I. Gudžiūnaitė yra įgijusi teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete, po studijų iškart pradėjo karjerą Teisingumo ministerijoje.

