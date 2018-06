Kovo mėnesį skelbtą konkursą teko atšaukti, nes reikėjo koreguoti tarybos vadovo pareigybės aprašymą, BNS nurodė ministerija. „Seimas neseniai patvirtino Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymą, kuriame nustatė, kad aplinkos apsaugos, žemės gelmių, saugomų teritorijų, miškų kontrolę nuo 2019 metų vykdys viena institucija – Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Pastaroji funkcija yra panaikinta iš Lietuvos geologijos tarnybos vadovo pareigybės aprašymo“, – teigia ministerija. Taip pat buvo tikslintos kitos pareigybės aprašo nuostatos, dėl kurių pastabas pateikė Valstybės tarnybos departamentas. Ministerija tikisi, kad konkursas į šias pareigas įvyks rugpjūčio mėnesį. Tarnyba nuolatinio vadovo neturi nuo vasario, kada baigėsi direktoriaus Jono Satkūno kadencija. Jis tarnyboje dabar dirba kaip vyriausiasis specialistas. Šiuo metu tarnybai laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotoja Jolanta Čyžienė.

