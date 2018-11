Į apklausą dėl antrojo rinkimų turo buvo įtraukti keturi reitingų viršūnėje esantys kandidatai – ekonomistas Gitanas Nausėda, kandidatu nepasiskelbęs ministras pirmininkas Saulius Skvernelis ir du Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirminiuose rinkimuose dalyvavę kandidatai – Seimo narė Ingrida Šimonytė ir diplomatas Vygaudas Ušackas. Tiesa, sekmadienį paaiškėjo, kad TS-LKD paramą rinkimuose gavo I. Šimonytė, o V. Ušackas pasitraukė iš rinkiminės kovos.

Kaip rodo duomenys, jeigu rinkimai vyktų artimiausiu metu, visais atvejais antrajame prezidento ture laimėtų G. Nausėda, tačiau „Vilmorus“ vadovas, sociologas Vladas Gaidys sako, kad yra per anksti daryti išvadas.

„Išsiskiria (iš kitų – DELFI) Nausėda, bet labai svarbu žiūrėti, ar apie partijas kalbant, ar apie žmones, kokia yra dinamika. Tai Šimonytės dvigubėjimai buvo nuo vieno tyrimo iki kito, o Nausėdos buvo sustojęs augimas, Ušacko netgi sumažėjimas buvo. Tai tau augimas yra labai svarbus“, – sako sociologas.

Be to, žiūrint į apklausos rezultatus, akivaizdu, kad nemažas procentas žmonių dar nėra apsisprendę, už ką balsuos arba galvoja apskritai neiti į rinkimus.

Jeigu antrajame prezidento rinkimų ture susikautų I. Šimonytė ir S. Skvernelis, kova būtų įtempta – už I. Šimonytę balsuotų 32,7 proc., už S. Skvernelį 30,9 proc. Tiesa, net 36,4 proc. žmonių atsakė, kad nebalsuotų nė už vieną iš šių kandidatų, arba nežinojo, už kurį balsuotų, arba į rinkimus neitų.

Sociologas V. Gaidys dar kartą pabrėžė, kad kol kas matome ne pilną paveikslą, nes dar nėra pasiskelbę visi kandidatai, kurie taikytų į mažiau sėkmingos Lietuvos elektoratą.

„Jeigu pažiūrėtume praeitų metų rinkimus, tai Lietuvoje egzistuoja daug partijų, kur jų kandidatai? Pavyzdžiui, kur socialdemokratų kandidatas? 30 metų buvo kandidatas, negi dabar nebus? Kai pasiskelbs, tada matysis, kaip dėliojasi jo galimybės su kitais kandidatais. Taigi ta Lietuvos pusė, kuri yra mažiau sėkminga, kol kas yra mažiau atspindėta“, – sakė V. Gaidys.

Savo ruožtu Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) politologas Mažvydas Jastramskis sako, kad kol kas dar labai anksti daryti išvadas, o visi trys kandidatai, atmetus iš kovos pasitraukusį V. Ušacką, atrodo apylygiai.

„Aš iš savo tyrimų patirties galiu pasakyti, kad šitie skirtumai nieko nereiškia. 5 procentinių punktų skirtumas tikrai nerodo nė vieno kandidato pranašumo. Vienintelis dalykas, ką galėčiau pamatyti, kad Nausėda gerai atrodytų prieš Ušacką (…) vėlgi, turint omenyje, jeigu ateitų realiai balsuoti tie žmonės. Nausėda prieš Skvernelį irgi gerai atrodo, bet mes lyginame dabar obuolius ir bulves, dėl to, kad, pavyzdžiui, Nausėda yra jau paskelbęs, kad jis dalyvaus, Skvernelis nėra paskelbęs. Be to, apklausa daryta prieš pirminius konservatorių rinkimus, kaip ji atrodytų po jų?“, – sako politologas.

Pasak jo, G. Nausėda turi nedidelį pliusą, tačiau kai jau bus pasiskelbę visi kandidatai, jis gali aptirpti.

„Situacija yra ganėtinai tolygi. Nausėda, Skvernelis, Šimonytė – rezultatai apylygiai. Norėčiau priminti, kad likus pusei metų iki 2003 metų prezidento rinkimų, Rolandas Paksas turėjo 5 proc. palaikymą, kad už jį balsuotų, ir po to laimėjo rinkimus. Tai jokių prognozių negalima daryti“, – sakė M. Jastramskis.

DELFI primena, kad kandidatais prezidento rinkimuose jau yra pasiskelbę ekonomistas G. Nausėda, Seimo narė I. Šimonytė, filosofas Arvydas Juozaitis, ekonomistė, Seimo narė Aušra Maldeikienė, Liberalų sąjūdžio narys Petras Auštrevičius, Seimo narys Naglis Puteikis ir Europos Parlamento narys Valentinas Mazuronis.