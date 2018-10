Lietuvos prekybos įmonių asociacijos užsakymu atlikta apklausa rodo, kad dabar sekmadieniais parduotuvėse lankosi 72 proc. pirkėjų, o 23 proc. jų apsipirkimui sekmadienį teikia prioritetą, palyginti su kitomis dienomis. „Matome, kad turintys didelę perkamąją galią parduotuvėse sekmadieniais lankosi dažniau. Šią žmonių grupę parduotuvių laiko ribojimas paleistų žymiau daugiau“, – šią savaitę pristatydamas apklausos rezultatus, sakė konsultacijų įmonės „Estep“ analitikas Titas Budreika. Dažnai – 2–4 sekmadienius per mėnesį parduotuvėse lankosi 46 proc. pirkėjų, tačiau jaunimo iki 29 metų ir pirkėjų su aukštuoju išsilavinimu grupėse ši dalis siekia atitinkamai 58 proc. ir 55 procentus. Dažnai sekmadieniais apsiperka ir didesnes kaip 600 eurų pajamas gaunantys pirkėjai (58 proc.) bei Vilniaus gyventojai (67 proc.). Dažniausiai sekmadieniais neapsiperka pensininkai (45 proc.), bedarbiai (33 proc.), namų šeimininkės (27 proc.), taip pat kaimo žmonės (38 proc.) ir gaunantieji iki 200 eurų pajamų (35 proc.). 65 proc. apklausos dalyvių teigia, kad parduotuvės sekmadieniais ir švenčių dienomis turėtų dirbti – su nedideliais apribojimais ar be jų. 25 proc. apklaustųjų pritaria, kad šiomis dienomis parduotuvės nedirbtų. Didžioji dauguma (80 proc. ir daugiau) žmonių mano, kad parduotuvės turėtų nedirbti per Naujuosius metus, Kalėdas ir Velykas.

