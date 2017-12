Susitikimas su E. Gentvilu D. Grybauskaitės iniciatyva įvyko pirmadienį. Jame prezidentė, be kita ko, pranešė, kad sprendimą perduoti bylą teismui prokurorai gali priimti dar iki Kalėdų. Prezidentūra BNS patvirtino, kad E. Gentvilas buvo pakviestas susitikti su šalies vadove. „Tai buvo darbinis naujai išrinkto Liberalų sąjūdžio vadovo susitikimas su prezidente“, – BNS sakė prezidentės atstovė spaudai Daiva Ulbinaitė. Klausiama, kokiu tikslu E. Gentvilas kviestas į Prezidentūrą, ar norėta pranešti apie baigiamą korupcijos tyrimą, D. Ulbinaitė pakartojo, kad politikas pakviestas kaip naujai išrinktas partijos vadovas, daugiau susitikimo ji neįgaliota komentuoti. Antradienį E. Gentvilas apie pokalbį su šalies vadove informavo frakcijos narius. Prokurorai apie baigtą politinės korupcijos tyrimą viešai paskelbė ketvirtadienį. „Lietuvos rytui“ E. Gentvilas tvirtino, kad jo nesuglumino faktas, jog šalies vadovė informuojama apie tyrimo eigą: „Tai rezonansinis tyrimas ir, manau, normalu, kad prezidentė turi žinių, kada jis bus baigtas. Bet abejoju, kad ją pasiekia ir kokia nors detalesnė informacija apie pačią bylą.“. Teisėsauga ketvirtadienį pranešė baigusi ikiteisminį tyrimą dėl vieno didžiausių verslo koncernų Lietuvoje „MG Baltic“ ir dviejų partijų – Liberalų sąjūdžio ir Darbo partijos – politinės korupcijos. Teismui byla bus perduota, kai įtariamieji ir jų advokatai bus supažindinti su tyrimo medžiaga. Šioje byloje įtarimai pateikti trims juridiniams asmenims – Liberalų sąjūdžiui, Darbo partijai bei koncernui „MG Baltic“, taip pat fiziniams asmenims – eksliberalams Eligijui Masiuliui, Seimo nariui Gintarui Steponavičiui, Šarūnui Gustainiui, buvusiam „darbiečiui“ Vytautui Gapšiui ir „MG Baltic“ viceprezidentui Raimondui Kurlianskiui. Darbo partijai įtarimai pateikti dėl kyšininkavimo ir prekybos poveikiu, Liberalų sąjūdis įtariamas kyšininkavimu, prekyba poveikiu ir piktnaudžiavimu, o „MG Baltic“ įtariamas šių partijų papirkimu ir prekyba poveikiu. Pareigūnai įtaria, kad politikai ėmė ar tarėsi dėl kyšių su „MG Baltic“ viceprezidentu R. Kurlianskiu, o vėliau siūlė ar palaikė koncernui palankias iniciatyvas Seime ir kitose institucijose.

