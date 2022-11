Apgyvendinusiems ukrainiečius išmokėta apie 8 mln. eurų kompensacijų

„Augančio Ukrainos karo pabėgėlių srauto į Lietuvą kol kas nėra, tačiau laikinų būstų poreikis ukrainiečiams išlieka didelis. Tikėtina, kad, artėjant žiemai, jis dar padidės, nes karo veiksmai Ukrainoje nesiliauja. Dėkojame Lietuvos žmonėms, kurie suteikia gyvenamąją vietą nuo karo pabėgusiems Ukrainos gyventojams, padeda jiems įsikurti mūsų šalyje. Kompensacija siekiame paskatinti būstų ar kitų tinkamų gyventi patalpų savininkus ir toliau teikti apgyvendinimą nuo karo bėgantiems Ukrainos žmonėms“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Lapkritį bus išmokėta apie 1 mln. eurų kompensacijų už spalį. Daugiausia lėšų bus išmokėta didžiausiuose šalies miestuose: Vilniuje – daugiau kaip 173 tūkst. eurų, Kaune – daugiau kaip 127 tūkst. eurų, Klaipėdoje – daugiau kaip 90 tūkst. eurų. Nuo gegužės iki lapkričio mėnesio iš viso bus išmokėta apie 8 mln. eurų.

Ministerija primena, kad kompensacijos dydis už būsto suteikimą panaudos pagrindais ukrainiečiams priklauso nuo to, kiek žmonių apgyvendinta. Už vieną apgyvendintą ukrainietį mokama 150 eurų, už kiekvieną paskesnį, apgyvendintą tame pačiame būste – po 50 eurų per mėnesį. Išmokos dydis nepriklauso nuo to, kurioje Lietuvos vietoje yra būstas, kuriame apgyvendinti ukrainiečiai.