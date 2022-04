„Šiuo metu turime šiek tiek daugiau nei du tūkstančius užsieniečių registracijos centruose. Kadangi žmonių skaičius sumažėjo dėl savo noru šalį palikusių asmenų, tai, galima sakyti, kad gyvenimo sąlygos gerėja, nes, mažėjant gyventojų skaičiui, likusius žmones pagal galimybes galima šiek tiek patogiau apgyvendinti“, – ketvirtadienį Eltai teigė L. Lesauskaitė.

Be to, anot L. Lesauskaitės, geresnes gyvenimo sąlygas lemia ir išspręsta problema dėl medicininių paslaugų pasiekiamumo – šiuo metu kiekviename migrantų apgyvendinimo centre yra įrengtas medicinos punktas.

„Žmonės skundėsi dėl sudėtingo priėjimo prie medicininių paslaugų, tačiau mes kartu su vokiečių Raudonojo kryžiaus atstovais, kurie skyrė finansavimą, kiekviename registracijos cente įrengėme medicinos punktus, kur vietoje galima atlikti kraujo, šlapimo tyrimus ir skirti gydymą“, – sakė Raudonojo kryžiaus atstovė.

L. Lesauskaitė sako, kad per aštuonis mėnesius apgyvendinimo vietose gyvenantys asmenys savo kasdienybėje atrado įvairių užsiėmimų: vyksta tapybos, dainavimo, kulinarijos, sporto bei kiti užsiėmimai. Be to, vaikams sudarytos sąlygos lankyti darželius.

„Pavasarį atsirado ir nauja veikla – migrantai pareiškė norą užsiimti sodininkyste. Todėl buvo supirkti vazonai, sėklos, migrantai augina pomidorus, kitas daržoves“, – teigė L. Lesauskaitė bei pridūrė, kad tarp veiklų – ir edukaciniai mokymai bei organizuojamos religinės apeigos.

Kita vertus, migrantų veikla organizuojama tik stovyklos ribose, todėl, pažymi L. Lesauskaitė, pastebima prastėjanti asmenų psichologinė savijauta.

„Žmonės jau ilgą laiką yra izoliuoti vienoje vietoje, gauna neigiamus atsakymus dėl prieglobsčio prašymo, laiką leidžia su kitais žmonėmis mažose erdvėse, tai tikrai su kasdien prastėja jų psichologinė savijauta. Su migrantais dirbantys psichologai tikrai turi darbo“, – teigė L. Lesauskaitė.

ELTA primena, kad nuo metų pradžios iš Lietuvos į kilmės šalis savanoriškai išvyko 545 neteisėti migrantai. Iš viso nuo rugpjūčio pradžios iš Lietuvos išvyko daugiau nei tūkstantis asmenų.

Pernai nuo rugpjūčio 3 d., kai VSAT įgijo teisę neįsileisti neteisėtų migrantų, jų į Lietuvą nepateko 8106. Iš viso šiemet pasieniečiai, vidurnakčio iš trečiadienio į ketvirtadienį duomenimis, iš Baltarusijos į Lietuvą draudžiamose vietose neįsileido 1281 neteisėto migranto.

Į šalį įleisti neteisėti migrantai yra apgyvendinti pritaikytuose apgyvendinimo centruose Rukloje, Pabradėje, Medininkuose, Kybartuose ir Vilniuje. Šiuose centruose migrantai įkurdinti šildomuose pastatuose arba moduliniuose nameliuose.