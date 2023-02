Apgalvotas Putino ėjimas: kodėl žinia apie branduolinius ginklus šįkart privers suklusti Ukrainą ir JAV

V. Putinas, ko gero, skelbs visuotinę mobilizaciją – į frontą sems ir mes visus, net studentus ir inteligentus. O gal netgi liausis apsimetinėti ir beveik prieš metus paskelbtą „specialiąją operaciją“ pavadins tuo, kas realiai vyksta – karu? Karas Ukrainoje kažkaip juk turi baigtis, tiesa?

Tokie ir panašūs svarstymai prieš antradienį vykusį Rusijos lyderio pranešimą Federaliniam susirinkimui – Kremliaus grietinėlei, už nuopelnus, lojalumą, kyšius ir kitais būdais salėje prieš kameras sėdėti atrinktiems visuomenės atstovams – virė iki pat paskutinės minutės.

Bet kaip ir dažniausiai tokiais atvejais V. Putinas nuvylė: jo kalba buvo tradiciškai ilga, nuobodi, kartojant tas pačias nuvalkiotas tezes apie kaltinimus Ukrainai, Vakarams, o tada pasisuko į mėgstamesnę pusę, kur V. Putinas mėgsta džiazuoti ir žongliruoti skaičiais – ekonomiką.

