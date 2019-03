„Apeliacinis teismas visapusiškai įvertinęs visas reikšmingas aplinkybes, šiandien priėmė procesinį sprendimą“, – žurnalistams po posėdžio sakė teismo atstovė Vilma Būdėnienė. Pasak jos, nagrinėjant bylą, buvo dar kartą išklausyta mergaitės nuomonė. Teismo atstovės teigimu, mergaitės apsisprendimas buvo labai svarus veiksnys. Siekiant apsaugoti vaiko interesus, byloje priimtas sprendimas nėra viešinamas. Šioje byloje apeliacine tvarka spręsta dėl Vilniaus apygardos teismo sausio 16 dienos sprendimo. Nors jis taip pat nebuvo viešinamas, žiniasklaida skelbė, kad tuomet mergaitės neleista įvaikinti užsieniečiams. Apeliacinio teismo sprendimas įsigalioja iš karto antradienį, tačiau dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Dienraštis „Kauno diena“ skelbė, kad devynmetei kaunietei naujos šeimos ieškoma nuo 2015 metų. Jau kurį laiką mergaitė buvo įtraukta į tarptautinius globos sąrašus ir buvo užmezgusi ryšį su šeima iš Naujosios Zelandijos. Kaunietė su šeima susirašinėjo apie pusmetį, vieni kitiems siuntė nuotraukas. Šių metų pradžioje minėta užsieniečių šeima buvo atvykusi į Lietuvą ir siekė gauti mergaitės globą, jai buvo leista su užsieniečiais praleisti šiek tiek laiko. Užsieniečių šeima jau globoja du berniukus iš Lietuvos, tačiau norėjo įsivaikinti ir mergaitę. Viešumoje pasirodžius informacijai, kad mergaitę nori įsivaikinti užsieniečiai, į įvaikinimo procesą buvo įsitraukęs ir Anglijoje gyvenantis jos brolis, jis tikino norintis globoti seserį.

