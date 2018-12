Posėdis numatomas pusę dešimtos ryto, bet teisėjams gali tekti atidėti posėdį vieno advokato prašymu. „Vienas advokatas negali dalyvauti, tačiau teisėjai rinksis ir spręs dėl atidėjimo“, – BNS sakė teismo atstovė spaudai Vilma Budėnienė. Vilniaus apygardos teismas spalio mėnesį visiškai išteisino LKF Generalinį sekretorių Mindaugą Balčiūną ir visus kaltinamus asmenis, kuriems buvo pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir kitų nusikaltimų, susijusių su pasirengimu 2011-ųjų Europos krepšinio čempionatui Lietuvoje.

