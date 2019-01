„Meras laikinai sulaikytas tuoj po galimos nusikalstamos veikos padarymo, taip nutraukiant galimai daromas apysunkes korupcines nusikalstamas veikas ir sustabdant galimą neteisėtą įtaką savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams bei didelės žalos darymą viešiesiems interesams“, – pirmadienį per spaudos konferenciją Panevėžyje sakė STT Panevėžio valdybos viršininkas Žydrūnas Krampalcas. Kito įtariamojo pavardė kol kas neatskleidžiama, o STT teigia, kad įtariamųjų gali būti ir daugiau. Anot Ž. Krampalco, savivaldybėje buvo susitarta priimti bei priimta kyšių iš kai kurių verslo atstovų, o įtariamieji – ne tik Anykščių rajono gyventojai. Nusikalstama veika galėjo būti padaryta praėjusių metų gruodį ir šių metų pradžioje. Tačiau kyšių sumos STT neįvardija. „Įtariama, kad verslininkams buvo pažadėta priimti naudingus sprendimus, paveikiant savivaldybės valstybės tarnautojus, kad šie sudarytų išskirtines sąlygas – pavyzdžiui, dėl disponavimo žemės sklypu, dėl paramos verslo plėtrai“, – teigė STT pareigūnas. Susiję straipsniai: STT atstovė: sulaikytų asmenų Anykščių rajono savivaldybėje gali būti ir daugiau Sulaikytas Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis STT pareigūnai iš savivaldybės K. Tubį išsivedė pirmadienį popiet, BNS sakė mero patarėjas Dominykas Tutkus. „Iš savivaldybės kartu su STT pareigūnų palyda meras išvažiavo. Ir Investicijų, ir Turto skyriuje vaikščiojo pareigūnai, atliko kažkokius veiksmus. Manau, kad buvo ir administracijos direktorius apklaustas, kadangi pas jį lankėsi pareigūnai nuo pat ryto, turbūt, ne tik papkes vartė, buvo ir pokalbis“, – BNS sakė D. Tutkus. Jis pats teigė jau penktadienį pasiprašęs būti atleidžiamas iš pareigų – tai, anot jo, nesusiję su teisėsaugos veiksmais. Atlikdami procesinius veiksmus, STT Panevėžio valdybos pareigūnai iš Anykščių rajono savivaldybės paėmė tyrimui reikšmingų dokumentų. Atliktos kratos kai kurių asmenų darbo vietose bei namuose. K. Tubis į Anykščių rajono merus išrinktas kaip Liberalų sąjūdžio keltas kandidatas. Dabar jis antrai kadencijai kandidatuoja subūręs visuomeninį rinkimų komitetą „Kęstučio Tubio sąrašas „Anykščių krašto labui“. K. Tubis yra buvęs Panevėžio Kriminalinės policijos komisaras, nuo 1997-ųjų jis metus vadovavo Anykščių rajono policijos komisariatui, vėliau buvo Policijos departamento Kriminalinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vyresnysis komisaras. Nuo 2003 metų K. Tubis ėjo Kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios valdybos viršininko pareigas, o 2004–2008 metais buvo policijos generalinio komisaro pavaduotojas.

