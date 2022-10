Anušauskui – nemaloni kritika: teks aiškintis Seime

Pasirodžius žinioms, kad Lietuvai priskirta Vokietijos kariuomenės brigada krizės atveju būtų dislokuojama per 10 dienų ir kad krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas nemato dėl to problemų, tai nuostabą sukėlė ir saviems kolegoms valdantiesiems, ir opozicijai. Ministras dėl to kviečiamas pasiaiškinti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje.