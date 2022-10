„Su kritika – paskubėjo, nes jokie susitarimai nėra nei pakeisti, nei jų atsisakyta. Dar kartą pabrėžiu – kalbėjome apie dabartinę situaciją. Jeigu dabar, pavyzdžiui, hipotetiškai ties Lietuvos sienomis susiklosto tokia situacija, kad du diktatoriai sugalvoja invaziją, tokiu atveju, priešakinis vadovavimo elementas koordinuoja brigados atvykimą per 10 dienų. Infrastruktūra, kurią norėjom pastatyti šiai brigadai, per 3 mėnesius nepasistato. Jeigu jie to nežinojo, tai dabar sužinos“, – Eltai aiškino A. Anušauskas.

Sekmadienį komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė, kad ministro argumentai, remiantis Ukrainos pavyzdžiu, Lietuvai netinka, nes privalu siekti, kad Vokietijos brigada šalyje būtų dislokuojama nuolatos. Kodėl ministras išsakė kitokią nuomonę, NSGK pirmininkas nesiėmė vertinti, tačiau teigė, kad kartais reikėtų daugiau dirbti, įtikinant vokiečius dėl Lietuvai strategiškai svarbių sprendimų.

Pirmadienį Eltai ministras tvirtino, kad Lietuvos siekiai ir pozicija niekaip nesikeičia – nekinta ir Vokietijos kariuomenės įsipareigojimai, sutarti po NATO viršūnių susitikimo.

„Jokie susitarimai nėra nei pakeisti, nei kaip nors interpretuojami kitaip. Kokie jie sudaryti buvo, tokie ir yra. Mes būtent dėl to ir siekiame vystyti infrastruktūrą, kalbamės apie tai su Vokietija – abi šalys specialiai sudarė darbo grupę. Dar kartą pabrėžiu, kad su savo interpretacijomis (kritikai – ELTA) labai skuba“, – teigė ministras.

„Kai turime tokių kolegų, ko gero, net opozicijos nereikia“, – pridūrė jis.

Ministras: lankau NSGK posėdžius „tada, kada būtina“

Tuo metu Seimo mažumos atstovai kritikuodami A. Anušausko pasisakymus atkreipė dėmesį, kad ministras NSGK posėdžiuose – retas svečias. Todėl ką daro ministras ir kokios derybos vyksta už uždarų durų, parlamentarai sakosi nežinantys ir paragino A. Anušauską dalyvauti posėdžiuose reguliariau.

Tokių opozicijos argumentų A. Anušauskas taip pat nepriima.

„Aš (NSGK posėdžiuose – ELTA) pasirodau tada, kada būtina. Manau, jeigu jie nori tik dėl viešųjų ryšių daryti savo posėdžius be jokio turinio, tai turi pilną teisę ir galimybes“, – nurodė ministras.

ELTA primena, kad birželį Lietuvoje lankęsis Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pažadėjo stiprinti šalyje dislokuotą tarptautinį NATO batalioną iki brigados dydžio vieneto. Vokietijos padidinto budrumo brigada Lietuvoje – dvišalis Lietuvos ir Vokietijos susitarimas, sudarytas įgyvendinant NATO sprendimus, priimtus Rusijai pradėjus karą Ukrainoje.