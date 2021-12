„Aš manyčiau, kad nėra pakankamas. Tai nėra vienos Lietuvos sprendimas, tai yra europinis sprendimas, visada yra išlygų ir konsensusas priimamas dėl tų išlygų, bet aš manau, kad reikėtų peržiūrėti ir sankcijas, kurios yra dėl ilgalaikių kontraktų.

Toms įmonėms, kurios sudariusios ilgalaikius kontraktus su „Belaruskalij“ tai lyg ir pritaikomos nuolaidos“, – ketvirtadienį žurnalistams prie Vyriausybės sakė ministras.

„Jei norime sankcijų efektyvumo, tai jos turi būti visa apimančios“, – akcentavo A. Anušauskas.

ES patvirtino sankcijas Baltarusijai

Europos Sąjunga galutinai patvirtino sankcijas Baltarusijai. Visas sąrašas bus paskelbtas oficialiame ES žurnale ketvirtadienį. Apie tai „Twitter“ pranešė „Radio Free Europe / Radio Liberty“ žurnalistas Briuselyje Rikardas Jozwiakas.

Skelbiama, kad sankcijų sąraše – 17 fizinių ir 11 juridinių asmenų.

EU ambassadors have just given green light to the EU's 5th sanctions package on #Belarus. 17 people and 11 entities. to be published in the EU official journal tomorrow. Work on a sixth package has started but premature to talk numbers now. might be ready Jan/Feb.