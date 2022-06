Anušauskas įvertino Rusijos grasinimus: realūs veiksmai yra visiškai kitokie

„Neatsakinga retorika visada kelia ne nerimą, o daro įspūdį žmonėms, kurie nėra informuoti. Kadangi sprendimus priimantys politikai yra informuoti apie realią situaciją ir apie tai, kas yra daroma iš Rusijos ar Baltarusijos pusės, tai ta retorika ir realūs veiksmai yra visiškai skirtingi. Šiuo atveju, aš manau, kad tie visi gąsdinimai yra daugiau propagandinė ir dezinformacinė akcija“, – Seime žurnalistams sakė A. Anušauskas, komentuodamas pirmadienį iš Rusijos pusės pasigirdusius grasinimus, kad jei nebus atšaukti tranzito ribojimai per Lietuvą į Kaliningrado sritį, Maskva ims kvestionuoti Lietuvos narystę ES ir spręs problemą „bet kokiomis priemonėmis“.

Ministras pažymėjo, kad Lietuvos reakcijos į dar vieną Rusijos akibrokštą yra paremtos realios situacijos vertinimu.

„Visos reakcijos sudėliotos pagal realią informaciją. Reali informacija įžiebia arba neįžiebia tam tikrus indikatorius, kurie rodo, kad kita pusė kam nors ruošiasi, ką nors projektuoja, ką nors daro. Jeigu to nėra, tai to nėra. Dabar to nėra“, – sakė A. Anušauskas.

Kiek anksčiau komentuodama situaciją premjerė Ingrida Šimonytė sakė, kad Lietuva tiesiog įgyvendina Europos Sąjungos (ES) lygmeniu priimtus sprendimus. Ministrė pirmininkė atkreipia dėmesį, kad Lietuvą tarptautinės teisės principų pažeidimu kaltinantis Kremlius šių principų niekada veikiausiai nesilaikė ir pats. Premjerė akcentuoja, kad tranzitas geležinkeliu apribotas tik sankcijų sąraše esančioms prekėms, o kitų produktų pervežimas ir keleivių tranzitas vyksta kaip anksčiau.

„Jokia Kaliningrado blokada nevyksta. Tiesiog nuo praėjusio savaitgalio įsigaliojo sankcijos daliai prekių, kurios yra įtrauktos į sankcijų paketą. Konkrečiai plienui ir juodiesiems metalams. Atitinkamai apie tų sankcijų taikymą buvo informuoti Geležinkelių klientai ar sutarčių šalys“, – tvirtino I. Šimonytė.

ELTA primena, kad Rusijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį pareikalavo nedelsiant panaikinti Lietuvos „atvirai priešiškus“ apribojimus Europos Sąjungos sankcionuotų prekių tranzitui geležinkeliais į Maskvos eksklavą Kaliningradą, įsispraudusį tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Ministerija pranešė iškvietusi Lietuvos reikalų patikėtinį Maskvoje protestuodama prieš „provokuojamas“ ir „atvirai priešiškas“ priemones.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje (URM) pirmadienį vyko susitikimas su Rusijos laikinuoju reikalų patikėtiniu Sergejumi Riabokoniu. Rusijos diplomatui įteikta nota, kurioje paaiškinamas ES ribojamųjų priemonių taikymas Kaliningrado tranzitu gabenamoms tam tikros kategorijos prekėms.

URM nurodo, kad susitikimo metu paneigta Rusijos atstovų skleidžiama informacija, esą Lietuva uždraudė Kaliningrado srities tranzitą.

Taip pat ministerijos pranešime teigiama, kad per Lietuvos teritoriją toliau vyksta keleivių ir prekių, kurioms netaikomas ES sankcijų režimas, gabenimas į Kaliningrado sritį ir iš jos. Šiam tranzitui Lietuva nėra įvedusi jokių vienašališkų, individualių ar papildomų ribojimų. Lietuva nuosekliai įgyvendina ES sankcijas, kurios turi skirtingus pereinamuosius laikotarpius bei įsigaliojimo terminus.

Kaip numatyta 2022 metų kovo 15 dieną priimtame 4-ajame ES sankcijų pakete, 2022 metų birželio 17 dieną galutinai įsigaliojo ES ribojamosios priemonės rusiško plieno ir kitų juodųjų metalų produktų importui į ES ir pervežimui per ES teritoriją.