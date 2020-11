Jo teigimu, svarbu yra išlaikyti ilgalaikės perspektyvos įsipareigojimus, toliau vystyti kariuomenės modernizacijos procesus, taip pat – užtikrinti socialinį paketą kariams ir jų šeimoms.

„Galiu išvardinti vieną, kurį tęsime ir nuo to nenukrypsime – tai kolektyvinės gynybos įsipareigojimai, pajėgumai, jų stiprinimas per NATO, per ES, dvišalį bendradarbiavimą. Tai yra tęstinas ir reikalingas dalykas“, – pabrėžė A. Anušauskas.

Kaip dar vieną iš savo prioritetų kandidatas į krašto apsaugos ministrus taip pat įvardijo kariuomenės modernizaciją ir plėtrą.

„Norėčiau, kad mes nenukryptume nuo partijų politinio susitarimo gynybos srityje užsibrėžtos krypties“, – teigė A. Anušaukas.

Jis taip pat akcentavo, kad, jo supratimu, „krašto apsauga yra ne tik valstybės, bet ir piliečių rūpestis“.

„Todėl reikia rūpintis ne tik tais dalykais, kuriuos aš jau paminėjau, bet ir rūpintis piliečių pasirengimu, atsparumu, naujo pobūdžio grėsmėms. Turiu galvoje krizės akivaizdoje. Apie tai mes pradėję kalbėti, ministerijai buvo užduotis duota rengti pilietinio atsparumo ir pasipriešinimo politikos koncepciją“, – atkreipė dėmesį parlamentaras.

A. Anušauskas taip pat paminėjo svarbią kovą su hibridinėmis grėsmėmis, dezinformacija, kibernetinio saugumo užtikrinimą.

„Čia ne tik valstybės, bet ir piliečių rūpestis“, – pažymėjo konservatorius.

Kartu kandidatas į krašto apsaugos ministrus teigė, kad būtina pasirūpinti socialinės karių ir jų šeimų gerovės užtikrinimu.

„Dar viena svarbi dalis, kuri kartais neminima tarp gynybos politikos prioritetų, bet vis dėlto tai yra ne mažiau svarbu, tai – socialinis paketas kariams ir jų šeimoms. Nuo tarnybos pradžios iki išėjimo į pensiją, kalbant apie integraciją apie darbo rinką, tai yra susiję su jų (karių – ELTA) motyvacija, tarnybos sąlygomis. Tai yra svarbus dalykas, tai man irgi būtų tarp prioritetų“, – sakė A. Anušauskas.

Jis taip pat pažymėjo, kad ilgalaikėje perspektyvoje reikia siekti ir užsibrėžto 2,5 proc. nuo BVP skyrimo gynybos srities finansavimui.

A. Anušauskas yra istorikas, rašytojas, politikas, Seime ilgą laiką dirbo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, primena ELTA.