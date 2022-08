Už žiaurų savo 48 metų sugyventinės nužudymą dviem metais jaunesniam K. Baužiui Kembridžio Karališkasis teismas skyrė pačią griežčiausią bausmę – įkalinimą iki gyvos galvos, bet kalint ne mažiau kaip 17 metų 6 mėnesius. Tačiau tokios bausmės žudikui nereikės atlikti – Lietuvoje jam skirta kita bausmė, kuri buvo suderinta su mūsų šalies įstatymais.

Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė, kad K. Baužys turės kalėti 15 metų – pirmuosius 10 metų jam teks praleisti kalėjimo sąlygomis, o likusius – pataisos namuose.

Tačiau net ir sulaukęs švelnesnės bausmės žudikas nebuvo patenkintas tokiu sprendimu – K. Baužys įsitikinęs, kad turėtų kalėti ne kalėjimo vienutėje, o pataisos namuose kartu su kitais už nusikaltimus bausmę atliekančiais kaliniais.

Toks žudiko reikalavimas yra nepagrįstas – teismas nurodė, kad pagal šiuo metu galiojančius įstatymus už labai sunkius nusikaltimus nuteisti asmenys privalo bausmę atlikti kalėjime, o į pataisos namus gali būti perkelti tik atlikę ne mažiau kaip trečdalį bausmės bei jeigu atitinka kitus reikalavimus. Tuo metu K. Baužiui pritaikytas švelnesnis įstatymas, kuris šiuo metu jau yra netekęs galios – teismo nuomone, dabartinių teisės aktų nuostatos jo padėtį tik dar labiau sunkintų.

Kembridžo grafystėje savo sugyventinę nužudęs K. Baužys atlikti jam teismo nuopsrendžiu skirtos bausmės buvo atgabentas į Lietuvą, jam buvo įskaitytas laikas, praleistas už grotų Jungtinėje Karalystėje.

Ne vienerius metus Anglijoje gyvenęs K. Baužys į teisėsaugos pareigūnų akiratį pateko dar 2017 m. balandį, kai nuomojamuose namuose nužudė savo draugę Džilvą B. Šis nusikaltimas sukėlė didelį atgarsį visuomenėje – paaiškėjus, kad vyras už keturių sienų smurtavo prieš moterį, o ši bijojo kam nors pasiskųsti, tiek policijos pareigūnai, tiek žinomi žmonės ragino nebijoti ir prabilti apie smurto aplinkoje artimus atvejus.

Šis nusikaltimas gyventojus bei pareigūnus sukrėtė ir savo žiaurumu – sunkiai sužalojęs savo draugę K. Baužys neskubėjo kviesti medikų, o išėjo į netoli namų esančią parduotuvę nusipirkti degtinės. Čia dirbančiam pardavėjui jis ir prisipažino, kad jo namuose yra negyva moteris: „Ji nekvėpuoja“.

Jungtinės Karalystės spauda skelbė, kad Lietuvoje gyvenusi dviejų vaikų motina Džilva B. į Angliją atvažiavo 2017-aisiais, ji K. Baužį pažinojo dar nuo mokyklos laikų. Moteris buvo visiškai priklausoma nuo ją gyventi priėmusio vyro – ji nemokėjo kalbėti angliškai, taip pat dar nebuvo spėjusi susirasti naujų draugų. Be to, moteriai buvo sudėtinga susirasti darbą, nes ji sirgo vėžiu, be to, kaip paaiškėjo, dažnai vartodavo alkoholinius gėrimus.

Kembridžo policija skelbė, kad K. Baužys nuolat smurtavo prieš savo draugę, tačiau niekada to nenorėjo pripažinti – net per apklausą, kurios vaizdo įrašą yra paviešinusi Jungtinės Karalystės žiniasklaida, vyras aiškino, kad Džilva B. susižalodavo pati, nes būdama girta nepastovėdavo ant kojų, taip ji esą nugriūdavo tiesiog ant grindų ar net nusirisdavo nuo laiptų.

Apie nuolat patiriamą smurtą moteris taip pat nebuvo linkusi skųstis – ji neišdavė savo sugyventinio net tada, kai kelis mėnesius prieš nužudymą dėl nerimo priepuolių lankėsi pas gydytojus. Tada medikai nustatė, kad lietuvei yra sulaužyti šonkauliai.

Kad Džilva B. esą pati susižalojo, nes nusirito nuo laiptų, K. Baužys aiškino ir greitosios pagalbos medikams, kuriuos iškvietė tik praėjus geram pusvalandžiui po padarytų sužalojimų. Tačiau net iš pirmo žvilgsnio buvo aišku, kad tai netiesa – ant smulkaus sudėjimo moters veido, lūpų, rankų buvo daugybė kraujosruvų. O vėliau teismo medicinos ekspertai konstatavo, kad moteris mirė dėl pilvo traumos – jos kepenys buvo sužeistos dvejose vietose.

„Tai buvo baisus smurto namuose atvejis – K. Baužys melavo, kad Džilva B. pati susižeidė, bet ekspertai nustatė, kad tokie sužeidimai gali būti patirti tik užpuolimo metu, iškritus iš antro aukšto arba patekus į automobilio avariją neprisisegus diržo“, – tada žurnalistams aiškino Kembridžo policijos inspektorius Alanas Page.

Jis taip pat pridūrė, kad daugiau niekas, išskyrus K. Baužį, negalėjo taip sužaloti moters – ji visą laiką buvo namuose, o čia lankėsi tik jos draugas.

Policijos pareigūnai po nužudymo K. Baužio nesulaikė, tačiau, kai gavo teismo medicinos ekspertų išvadas, patvirtinančias, jog moteris buvo nužudyta, atvykę į jo namus šio jau neberado. Po kelių dienų žudikas buvo sulaikytas maždaug už 50 mylių nuo Kembridžo esančiame Visbičo miške, kur jis buvo apsigyvenęs palapinėje.

„Pareigūnai anksčiau nebuvo gavę jokių pranešimų apie smurtą šioje šeimoje, – tada kalbėjo policijos atstovas. – Raginame visus, kurie patiria smurtą, nebijoti ir drąsiai kam nors tai pasakyti – jūs neprivalote kreiptis tiesiai į policiją, bet nepriimtina gyventi su prievarta.“