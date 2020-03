„Grikių, kaip vakar išsiaiškinom, nepritrūks. O kodėl visiškai nėra dezinfekcinių skysčių ir purškalų parduotuvėse ir vaistinėse?

O gali būti jau kitą savaitę kiekvienoje Maximoje ir Norfoje, kiekvienoje degalinėje, kioske, tūlike, tvarte ir kiekvieno Bolto taksisto rankose.

O nėra, nes Veryga ir biurokratai nenori leisti Vilniaus Degtinei greitai jo prigaminti!” – rašė verslininkas.

Ir čia pat jis pridėjo, kad Lietuvoje yra konkreti varykla, kuri galėtų dezinfekciniu skysčiu aprūpinti ne tik Lietuvą.

„Vilniaus Degtinei priklauso vienintelė Lietuvoje maistinio spirito varykla Obeliuose, ir jų pajėgumai yra maždaug SSRS, o ne Lietuvos Respublikos lygio - Obeliuose Vilniaus Degtinė gali figarinti 11 milijonų litrų gryno spirito per metus.

Po 4 litrus 96 laipsnių spirito galvai, įskaitant kūdikius, kalinius ir Seimo narius. Obeliuose galima pagaminti 1,5 miljono buteliukų 70 laipsnių PER MĖNESĮ. Nuo kitos savaitės”, - įmonės galimybes vardijo L. Andriulis.

Idėją Lietuvą aprūpinti dezinfekciniu skysčiu pasiūlė įmonės vadovas. Ir jis kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, kad gautų leidimus.

„Praėjusią savaitę mano bičiulis Rokas, Vilniaus Degtinės direktorius (taip, tas pats, kur nealkoholinius Čepkelius gamino), parašė Verygai - davai, sako, Veryga, pavarom dezinfekcinio normaliai - pem tonų į dieną galiu pagamint, ir jau kitą savaitę paletėmis prie kiekvienos parduotuvės stovės litriniais kaniukais, niekam netrūks, ir dar eksporto pavarysim normaliai, nes visiems reikia.

Kaip jūs manot, ar Veryga džiugiai per tris sekundes atsakė - Rokai, davai kurk katilą, virk ant pilno gazo dezinfekcinį?

Oi neee.

Veryga atsakė - Rokai, jei nori gaminti biocidą, va tau 500 puslapių dokumentų rinkinys, per 4-5 mėnesius patvirtinsim tavo receptūrą, ir tada gal galėsi virti tą dezinfekantą (kuriant naują biocidą, reikia įvertinti poveikį aplinkai, toksiškumą, etc etc - normalu)”, - rašė L. Andriulis.

Anot jo, ši konkreti įmonė nesiruošia išradinėti naujo recepto. Gamintų pagal jau esamą ir išbandytą. Todėl esą ir leidimų išdavimo tvarka turėtų būti paprastesnė.

„Bet Rokas nesiruošia kurti naujo dezinfektanto. Visi dezinfektantai jau šimtas metų aiškūs ir gaminti ir sertifikuoti.

Rokas sako - Veryga tu veryga, taigi yra patvirtintos seniausiai formulės, mes ne naują kokį kuriam - duok prašau entuziastingą žmogų, kuris man per dieną išduotų leidimą virti patvirtintos formulės dezinfektantą ir tiekti jį jau kitą savaitę.

Kaip jūs manot, ar davė žmogų? Davė. Tas žmogus turėjo visko, bet ne entuziazmo. Po ilgų atkalbinėjimų iš vis nevirti dezinfekcinio skysčio, jie sukandę dantis iškošė - virti galėsite tik valstybės reikmėms, kai reikės, pasiimsim.

Ką pasiimsit? Kiek pasiimsit? Kur pasiimsit? Kokį? Planuot gi gamybą reikia, pakuotes kažkokias užsakinėti, pompas tas, etc.

Verygai ir Verygos žmogui px. Visiškai. Turim savo šalyje masinių pajėgumų dezinfekanto gamyklą, turim visą denatūruoto spirito gamybos patirtį (Obeliai nemažai parduoda įvairių formulių cheminio spirito kitiems verslams, kuriems tokio reikia), gamyklos vadovybė pati siūlosi ne Čepkelius, o dezinfekcinį varyti - ne, nereikia. Sunku išrašyti vieną popieriuką, vieno puslapio”, - dėstė L. Andriulis.

Taip pat jis neigė nuogąstavimus, kad dezinfekavimo priemonės tiktų vidiniam vartojimui. Verslininkas savo įraše nurodė, kad gerti tokį skystį nebūtų jokių galimybių.

„Dezinfekantų formulės yra paprastos - 70 laipsnių jei rankoms, 80 laipsnių jei grindims ir pramonei, plius bjauri kartu su spiritu garuojanti chemija, kad jos gerti nebūtų galima. Kaukolinio rizikos nėra jokios, visi puikiai tai žino.

Aš nesuvokiu ir niekaip nesugalvoju - nu kokia logika vadovaujasi Veryga ir begalviai, biurokratiškai stabdydami tikrai reikalingo produkto gamybą vienintelėje ir didžiulius pajėgumus turinčioje gamykloje, kuri pradėti gali iš karto, kitą savaitę, ir pagaminti tiek, kad užteks visiems ir dar eksportui?

Gal kas gali paaiškinti SAM logiką ir gerb. Aurelijų pattaginti?” – rašė L. Andriulis.

Žiniasklaidai sveikatos apsaugos ministras A. Veryga yra teigęs, kad ministerija gavo Lietuvos gamintojų siūlymą gaminti dezinfekcinį skystį. Tačiau norint tai daryti reikia gauti ministerijos leidimą gaminti biocidą.