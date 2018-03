Ataskaita bus pristatyta Seimo Europos reikalų komiteto nariams, pranešė EK atstovybė Lietuvoje. Kovo pradžioje EK paskelbė Europos Sąjungos šalims skirtas ataskaitas, kuriose išanalizuoti jų iššūkiai. Šių ataskaitų pagrindu gegužę bus pateiktos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos. Tarp didžiausių Lietuvos iššūkių Komisija įvardino būtinybę didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą, našumą bei darbo jėgos pasiūlą. Ataskaitoje pažymima, kad nepaisant teigiamo ekonomikos augimo, didelė pajamų nelygybė ir skurdas tebėra didelis iššūkis. Stipri darbo rinka skatina vartojimą bei ekonomikos augimą, tačiau darbo jėgos trūkumas verčia susirūpinti viešųjų finansų ir ekonomikos augimo ilgalaikiu tvarumu. V. Andriukaitis penktadienį taip pat dalyvaus Seime vyksiančioje konferencijoje apie lėtinių kvėpavimo ligų prevenciją ir kontrolę. Eurokomisaras taip pat susitiks su Konstitucinio Teismo pirmininku Dainiumi Žalimu aptarti Europos Sąjungai ir Lietuvai aktualių klausimų.

