Andriukaitis nori kreiptis į tautą ir ankstinti Seimo rinkimus

Programos pristatymą V. P. Andriukaitis surengė Martyno Mažvydo bibliotekoje, o prieš pat jam pradedant kalbėti su susirinkusiais, pasigirdo Eurikos Masytės daina „Laisvė“.

Vėliau ekrane buvo parodytas vaizdo klipas, kuriame apdainuoti „kainų apkandžioti seneliai“ ir paskutinę naktį besimokantys studentai.

Andriukaitis: Prezidentūra negali būti ledo karalienės rūmais

„Yra Lietuva, yra jos žmonės. Ne statistiniai vidurkiai. Ne. Yra širdys, yra tai, kas vienija mus: spalvos, įsitikinimai, jausmai. Yra tai, kas taip paprasta – Lietuva gali“, – teigė kandidatas ir pridūrė, kad Lietuva gali susigrąžinti žmones ir grąžinti politiką „su žmonišku veidu“.

„Demokratinėje valstybėje turime grąžinti galią žmonėms“, – tvirtino V. P. Andriukaitis, pristatydamas ir savo komandą, kurioje ir Gintautas Paluckas, ir Vilija Blinkevičiūtė.

V. P. Andriukaičio rinkiminio štabo vadovu tapo pavasarį prie LSDP prisijungęs buvęs Lietuvos karo akademijos viršininkas Algis Vaičeliūnas.

V. P. Andriukaitis įvardijo, kad programa, kurią sudaro devyniolika lapų, bus paviešinta internete ir bus kviečiama teikti naujus pasiūlymus. Esą norima, kad programa būtų prasminga visiems. „Tokiu rinkiminės programos tekstu galime įkvėpti žmonėms viltį, nes metas atsakomybei ir tiesai. Metas veikti atsakomybės ir tiesos vardu“, – kalbėjo V. P. Andriukaitis.

„Visuomenėje tvyro nepasitikėjimas valstybe, susipriešinimas ir nusivylimas šalies demokratija. Neracionaliai naudojami mūsų uždirbti ir sumokėti mokesčiai. Prastai atstovaujama Lietuva Europos Sąjungoje. Nuo Nepriklausomybės atgavimo šalis neteko beveik milijono žmonių. Jau 830 tūkst. piliečių yra skurde arba jiems gresia skurdas“, – teigė V. P. Andriukaitis.

Kandidatas įvardijo, kad vienos didžiausių Lietuvos problemų – didelė socialinė atskirtis ir senėjanti visuomenė. Jo teigimu, nelygybė matoma ir žvelgiant į pensijas, kurios yra vienos mažiausių Europos Sąjungoje.

„Esame Europos Sąjungos uodegoje“, – teigė V. P. Andriukaitis, apibūdindamas Lietuvos situaciją.

Jis taip pat įvardijo, kad ir moterų situacija Lietuvoje nėra gera – esą moterų atlyginimai yra diskriminaciniai.

„Mums reikia taiką kuriančio saugumo“, – pristatydamas programą kalbėjo V. P. Andriukaitis. Jis pridūrė, kad nori, kad jo programa taptų nacionalinių diskusijų programa. „Prezidentūra turi virti nuo diskusijų. Ji negali būti ledo karalienės rūmais“, – tvirtino V. P. Andriukaitis.

Kandidato teigimu, Lietuvos galia yra dviejose srityse: švietime ir moksle. O artimoje ateityje, jo teigimu, vienas svarbiausių tikslų – per dvejus metus nė vieno skurstančio vaiko Lietuvoje. Kandidatas tvirtino, kad „per dvejus metus galima pasiekti šį paprastą tikslą“.

V. P. Andriukaitis taip pat kalbėjo, kad reikia mažinti komunalinių mokesčių kainas ir įvesti progresinius mokesčius. Jis pastebėjo, kad beveik visi kandidatai „atsisuko į socialdemokratiją“, nes taip pat kalba apie progresinius mokesčius, tačiau pridūrė, kad visuomenė mato jų ankstesnius darbus. „Iš darbų pažinsit žmones“, – pridūrė V. P. Andriukaitis, kalbėdamas apie kitus kandidatus į Prezidento postą.

Kritikuoja ir Grybauskaitę, ir Vyriausybę

Po programos pristatymo V. Andriukaitis sulaukė klausimų. Vienas jų: kaip jis vertina dešimt Dalios Grybauskaitės prezidentavimo metų?

„Dešimties metų Lietuvos socialiniai rodikliai tik prastėjo, nors BVP augo, – teigė V. Andriukaitis. Jo teigimu, žmonių įtrauktis į viešų gėrybių perskirstymą tik blogėjo. – Šiandien – akivaizdi socialinė atskirtis.“

„Užsienio politikoje – arši retorika, perteklinė retorika“, – vertino V. Andriukaitis.

„Šiaip ji (D. Grybauskaitė – DELFI) darė ir gerus darbus, ir visa kita, bet šitie darbai reikalauja kritinio vertinimo, – apie užsienio politiką ir socialinę atskirtį kalbėjo V. Andriukaitis. – Kaip ir gąsdinimas galvų kapojimais.“

Kritiškai V. Andriukaitis vertino ir Vyriausybės darbą. „Vertinu pasiremdamas tuo, ką man pačiam teko atlikti. Trejus ar ketverius metus teikėme vyriausybei Europos Komisijos rekomendacijas, – kalbėjo V. Andriukaitis. – Reikia su liūdesiu pasakyti, kad rekomendacijas vis kartojame, kartojame ir kartojame trejus su puse metų. Net ir nepatogu kartais.“

„Vyriausybės darbą vertinu kaip nepakankamą“, – vertino V. Andriukaitis.

Anot jo, vertėtų kreiptis į tautą su klausimu, ar nevertėtų kitų metų kovą rengti Seimo rinkimus. Jo teigimu, partijos taip pasitvirtintų savo mandatus. „Jei būčiau išrinktas, kreipčiausi į tautą organizuoti referendumą su siūlymu paankstinti Seimo rinkimus pavasarį“, – teigė kandidatas.

Kritikos sulaukė ir tai, kad Vyriausybėje nėra moterų. „Čia ir vertinti neišeina, – teigė V. Andriukaitis. – Kitose šalyse raudonuojam. Į Ispaniją geriau nevažiuot – gėda, į Skandinaviją geriau nevažiuoti – gėda.“

Įvardijo konkrečius pažadus

Kandidatas įvardijo ir konkrečius pažadus, ką padarytų, jei jam „bus patikėtas mandatas būti Lietuvos žmonių prezidentu“.

Jo teigimu, per penkerius metus jis įgyvendintų šiuos tikslus: per dvejus metus būtų įvestas nemokamas gydymas ir vaistai žmonėms nuo 75 metų, per 4 metus – nemokamos vaikų, nėščiųjų ir pensininkų profilaktinės ir prevencinės programos, siuntimų pas specialistus sistemos panaikinimas dispanserizuotiesiems, per 3 m. – nemokamas mokslas gerai besimokantiems studentams kolegijose ir universitetuose, per 5 m. – nauja mokesčių reforma, per 3 m. – vaikų skurdo panaikinimas, per 5 m. – skurdo ir socialinės atskirties sumažinimas bent trečdaliu, per 3-5 m. – viešojo sektoriaus reforma, per 5 m. – pensijų reforma, per 5 m. – nemokamas internetas kaimui ir provincijai, per 5 m. – visų Konstitucijoje numatytų Tautos gerovės reikalavimų įgyvendinimas.

Užsienio politikos kryptys

V. P. Andriukaitis savo programoje vardija, kad būtina įgalinti veiksmingą kaimynystę su Baltijos ir Šiaurės šalimis. „Turime gerokai sustiprinti bendradarbiavimą su mūsų artimiausiais kaimynais – latviais ir estais. Pirmiausia – sprendžiant regiono energetikos problemas – elektros tinklų sujungimą su kontinentinės Europos tinklais, taip pat toliau diversifikuojant dujų tiekimus“, – savo programoje teigia V. P. Andriukaitis.

Kandidatas taip pat įvardija, kad siektų santykių su Lenkija pagyvinimo, o dialogas su Rusija, V. P. Andriukaičio teigimu, „gali prasidėti tik tada, jei ji pradės rodyti pagarbą tarptautinei teisei ir demokratijos vertybėms“.

V. P. Andriukaitis teigia, kad siektų suaktyvinti Lietuvos bendradarbiavimą su Kazachstano, Kirgizijos, Uzbekistano ir kitomis Vidurinės Azijos šalimis, skirtų daugiau dėmesio Kinijai ir kitoms Rytų Azijos šalims.

Taip pat siektų santykių su Baltarusija šiltinimo.

Kalbėdamas apie pasaulinį dialogą, V. Andriukaitis pažymėjo, kad „visa žmonija neturi atsarginės planetos B Žemės. Žmonija turi vieną planetą Žemę“. Jis pridūrė, kad dėl to būtina raginti kurti ekologinius ūkius, naudotis elektromobiliais ir panašiai. Kandidato tvirtinimu, būtina siekti, kad šalis anūkams būtų perduota kuo švaresnė.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) jau patvirtino V. Andriukaitį kaip kandidatą į Prezidento postą.

V. P. Andriukaitis surinko 18 806 parašus popieriniuose parašų rinkimų lapuose ir 10 878 parašus internetu.

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai vyks gegužės 12 dieną.

Vytenio Povilo Andriukaičio programos pristatymas: