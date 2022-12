Analitikas Švecas: Rusijos raketoms naikinti Ukraina gaus ypatingą ginklą

Amerikos politikai prakalbo apie dar efektyvesnę paramą Ukrainai

„Reikalai juda į priekį, dvipartinė 16 senatorių grupė, kuriai vadovauja respublikonė Joni Ernst nusiuntė laišką JAV gynybos sekretoriui Lloydui Ostinui, kuriame raginama kuo greičiau Ukrainai perduoti dronus „MQ9 Reaper“, – savo tinklalaidėje skelbia buvęs KGB karininkas, JAV gyvenantis geopolitinių procesų analitikas Jurijus Švecas.

Jis pastebi, kad praėjusią savaitę vykusiame forume nacionalinio saugumo klausimais, kuriame dalyvavo aukščiausi šalies gynybos ir saugumo institucijų pareigūnai, taip pat kalbėta apie naujo lygmens karinę pagalbą Ukrainai.

„Mūsų siekis – duoti Ukrainai tai, ko jai reikia. Kad (galėtų – red.) apginti savo teritoriją ir išsumti juos (Rusijos karius – red.)“, – JAV sausumos pajėgų sekretorę Christine Wormuth cituoja J. Švecas.

Ukraina dronų prašė seniai, bet amerikiečių nuomonės išsiskyrė

Šių tolimojo veikimo dronų, galinčių skristi iki 1,8 tūkst. kilometrų, kuriuos JAV sėkmingai naudojo ne vienoje karinėje kampanijoje, skirtų atlikti tiek žvalgybos užduotis, tiek gabenti raketas, jau seniai prašė Ukraina.

JAV karinių oro pajėgų vadovybė šiam prašymui neprieštaravo, jau kuris laikas ketino atsisakyti senesnės kartos „Reaper“ dronų, tačiau ketinimui juos perduoti Ukrainai pasipriešino Gynybos departamentas. Analitikai nurodė dvi esmines priežastis, lėmusias tokią Pentagono poziciją: nenorą eskaluoti karo veiksmų, jei ukrainiečiai amerikietiškais dronais pultų taikinius Rusijos teritorijoje ir baimę, kad Rusijos kariams numušus dronus, slaptos JAV karinės technologijos gali patekti į jų rankas. Sulaukus neigiamo JAV atsakymo, Ukrainai teko pirkti ne tokius tobulus turkiškus dronus.

Pentagon cannot decide to transfer reconnaissance and strike drones MQ-9 Reaper to Ukraine.

Šiuo metu, kai JAV nebeprieštarauja, kad Ukrainos gynėjai smūgiuotų Rusijos teritorijoje esantiems kariniams taikiniams, dėl karo eigą galinčių pakeisti dronų perdavimo lieka tik viena abejonė: ar juos numušę rusai neperims slaptų technologijų?

Analitikas J. Švecas cituoja JAV sausumos pajėgų sekretorę Ch. Wormuth, kuri tikina, jog šią problemą galima nesunkiai išpręsti. Anot Ch. Wormuth, jeigu Rusijos kariai bandys šiuos dronus numušti raketomis S-300, dronai bus aprūpinti įranga, leisiančia sunaikinti šias raketas.

„Kai tik dronai „MQ-9 Reaper“ pasieks Ukrainos kariuomenę, įvyks strateginis persilaužimas. Jie leis masiškai naikinti raketas S-300, kurios dabar naudojamas ir oro erdvei kontroliuoti, ir naikinati ant žemės esančius taikinius“, – teigia J. Švecas.

Pritaria ir demokratai, ir respublikonai

JAV gyvenantis KGB veteranas J. Švecas tikina, kad siekiams Ukrainai tiekti dar efektyvesnę ginkluotę pritaria abiejų JAV politinėje sistemoje dominuojančių partijų, demokratų bei respublikonų atstovai.

„Mes turime leisti ukrainiečiams daužyti rusams per galvas, kaip pragare. Kad jie net negalėtų pakelti savo galvų ir pamąstyti apie grįžimą atgal po 5 ar 10 metų“, – respublikonų senatorę J. Ernst cituoja J. Švecas.

Gray Eagle drones can provide air dominance for Ukraine over Russia. That’s why we’re urging @POTUS to send them. pic.twitter.com/AghhFX4dfE