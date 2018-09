Ši, Lenkijoje dislokuotam 7 kavalerijos pulko 1-ajam batalionui priklausanti karinė technika dalyvaus pratybose Lietuvoje, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Per pratybas Pabradės poligone bus treniruojamasi atlikti įvairius taktinius veiksmus (žvalgybą, puolimą ir kt.), bus naudojami ir koviniai šaudmenys, šaudyti treniruosis ir šarvuočių bei tankų pabūklai. Taip pat šiomis pratybomis tikrinamos ir sąjungininkų persidislokavimo į Lietuvą galimybės. „Galime konstatuoti, kad tankų ir šarvuočių perkėlimas geležinkeliais iš Lenkijos į Lietuvą pavyko sklandžiai, be to, identifikavome daug dalykų, kuriuos žinodami ateityje galėsime dar efektyviau išnaudoti turimą laiką. Lietuvos geležinkelio stotyse buvo visa reikalinga įranga ir infrastruktūra, kurios pagalba mūsų sunkioji technika buvo kone triskart greičiau, palyginti su praėjusiais kartais, perkelta ant čia laukiančių traukinių platformų ir sėkmingai nuvyko į treniruočių vietą Pabradėje“, – sakė bataliono atstovė vyresnioji leitenantė Leigha McGrady. Pagrindinis šių pratybų tikslas – įvertinti Lietuvos kariuomenės Generolo Silvestro Žukausko poligono naujai įrengtoje daugiafunkcėje šaudykloje sudarytas sąlygas treniruotis taktinius veiksmus su koviniu šaudymu sunkiajai karinei technikai naudojant inertinę (be sprogstamosios medžiagos) amuniciją. Daugiafunkcė šaudykla, kurioje inertiniais šaudmenimis šaudyti iki 3 kilometrų atstumu gali ir tankai, poligone baigta įrengti šių metų vasaros pabaigoje.











