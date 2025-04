Ambasadorė prie Šventojo Sosto: Kremlius džiaugiasi, kad popiežius Pranciškus nepatinka lietuviams

– Aš negirdėdavau tokio dalyko. Tikrai. Gal net drįsčiau pasiginčyti dėl to, ką mes girdėdavome. Lietuvio ausis pasisgesdavo to, kad Rusija neįvardijama agresore. Popiežius visus karo metus nepaliaudamas, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, prasidėjo Izraelio ir Gazos karas, nepaisant to, kad visi pavargo, kad medijose Ukrainos žinios nuėjo į kažkokį antrą planą ir taip toliau, jis visą laiką, du kartus per savaitę minėjo kankinę Ukrainą, trečiadienį per bendrąją audienciją ir sekmadienį, per Viešpaties Angelo maldą, kai būdavo minios piligrimų iš viso pasaulio.