Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorę Gitą Špucienę bei Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktorę Daivą Gudzinevičienę nutarta atleisti nuo vasario 5 dienos, BNS sakė savivaldybės Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Modesta Tarasauskienė. Anot jos, nustatyta, kad minėtos direktorės nuolat asmeniniais tikslais važinėjo tarnybinėmis mašinomis. „Viešojoje erdvėje buvo informacijos, esą kelis kartus važiuota, bet iš tikrųjų analizė parodė, kad pažeidimai buvo sistemingi (...). Gita Špucienė pernai nuo vasario iki gruodžio mėnesio asmeniniais tikslais važiavo daugiau kaip 400 kartų, iš jų pagal kelionės maršrutą 83 kartai – darbo metu į vietą, kur veikia jos privatus kabinetas. Daiva Gudzinevičienė važiavo beveik 90 kartų, iš jų 21 kartą ji darbo metu važiavo į savo kitą darbovietę“, – aiškino savivaldybės atstovė. Abu centrai yra viešosios įstaigos, vadovių atšaukimui pritarė dalininkai. Atleidžiamos įstaigų vadovės anksčiau šią savaitę BNS teisino savo elgesį. Socialinių paslaugų centro direktorė G. Špucienė sakė, kad audito metu į jos darbą pažiūrėta formaliai. „Tada reikėtų papasakoti labai daug – kiek aš vežioju savo mašina, turėčiau papasakoti, ką mes neformaliai dirbame, ko neliepta daryti, bet mes darome. Turime daug neįgalių žmonių, daug socialinės rizikos šeimų, vaikų, reikėtų papasakoti, kaip jiems vežame maistą, kaip suorganizavau akciją „Alytiškis – alytiškiui“, kuri trunka jau šešerius metus, ir Alytaus miesto gyventojai neša pas mus įrengtose patalpose avalynę, drabužius, buities rakandus, vaikiškus vežimėlius, naujagimių sauskelnes toms šeimoms, kurios laukiasi vaiko, o neturi absoliučiai nieko (...), imame iš „Maisto banko“ maistą ir dalijame šeimoms, nors viso to mums nereikia daryti“, – dėsti ji. Direktorė pasakojo apie savaitgaliais organizuojamus renginius, į kuriuos reikalingus daiktus ji veža savo mašina neprašydama už tai atlyginti. D. Gudzinevičienė savo ruožtu sakė, kad pripažįsta pažeidimą, tačiau nemano, jog jis yra esminis. „Aš nemanau, kad tai yra esminis įvykis, kuris galėjo turėti įtakos įstaigos veiklai (...). Manau, kad tai yra tiesiog susidorojimas“, – pasakojo moteris.











