Kaip rašo dienraštis „Lietuvos žinios“, pareiškime dėl nepasitikėjimo nuo 2005 metų dirbančiais Alytaus mero pavaduotojais jo autoriai aiškina pasigendantys konkrečių veiksmų ir rezultatų vicemerų kuruojamose srityse. V. Gibienė kaltinama destabilizavusi miesto ugdymo įstaigų darbą dėl jų pertvarkos, kuri esą vykdoma vykdoma chaotiškai ir kelia švietimo bendruomenės nepasitenkinimą. Vicemerui T. Tamulevičiui priekaištaujama miesto viešojo transporto konkurso organizavimo, kuris buvo sustabdytas. Vicemerui taip pat prikišama, kad jis nepateisino lūkesčių, daug energijos skirdavo abejotinos naudos projektų kūrimui. Grupės tarybos narių metamus priekaištus nepagrįstais vadina tiek patys vicemerai, tiek meras Vytautas Grigaravičius. Jis teigė savo pasirinktais pavaduotojais pasitikintis, todėl nematantis būtinybės juos keisti. „Gal norima pakenkti man tiesiogiai. Bet jie turi surinkti 14 pritariančiųjų balsų. Tada viskas ir paaiškės“, – kalbėjo V. Grigaravičius. Interpeliacijos V. Gibienei bei T. Tamulevičiui tekstą pasirašė 9 iš 27 Alytaus tarybos narių – ne tik opozicijoje esantys keturi socialdemokratai, bet ir penki valdančiajai daugumai priskiriami miesto politikai. Inicijuoti nepasitikėjimo procedūrą gali ne mažiau kai trečdalis savivaldybės tarybos narių, o vicemeras netenka įgaliojimų, jei už sprendimą atleisti jį slaptai balsuoja ne mažiau kaip pusė visų savivaldybės tarybos narių.

