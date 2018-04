Šeima į savivaldybės nupirktą socialinio būsto statusą turinčią sodybą įsikėlė prieš mėnesį, dar trims šeimoms po tokią sodybą planuojama nupirkti artimiausiu metu. Iš viso į tokį būstą keltis panoro devynios iš pusšimčio socialinio būsto laukiančių šeimų. „Patiems auginant daržoves, vištas, o galbūt ir karvę, ugdomi įgūdžiai ir gebėjimai. Turimas ūkis priverčia žmones dirbti, taip atsiranda ir suvokimas, kad pinigus reikia užsidirbti“, – sako rajono meras Algirdas Vrubliauskas. Penkis vaikus turinti šeima, atsikrausčiusi į naująją sodybą, čia atsigabeno ir anksčiau augintus gyvulius, planuoja jų įsigyti daugiau. Alytaus rajono savivaldybė kol kas šalyje yra vienintelė, kaip socialinius būstus perkanti ne butus, o sodybas.

