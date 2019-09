Į teismą A. Arutiunianas kreipėsi dėl kalinimo įstaigoje neva dingusių jo daiktų: megztinio, sportinių batelių, USB atmintinės, knygos ir panašiai. Vilniaus apygardos administracinis atmetė jo skundą.

Atsakovu buvo įvardyti Vilniaus pataisos namai, o ne Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas, kuriame buvo laikomas A. Arutiunianas, nes pastaroji kalinimo įstaiga šių metų balandį buvo reorganizuota į pataisos namus.

A. Arutiunianas į teismą kreipėsi nurodydamas, kad praėjusių metų spalį, kai buvo konvojuotas iš kalinimo įstaigos į gydymo įstaigą, su savimi nepasiėmė visų jam priklausančių daiktų. Esą po mėnesio iš gydymo įstaigos į kalinimo įstaigą sugrąžintas A. Arutiunianas pasigedo laikrodžio, USB atmintinės, televizoriaus antenos su laidu ir magnetu, odinių sportinių batelių, megztinio ir knygos.

Turtinę žalą A. Arutiunianas įvertino 162 eurais.

A. Arutiunianas nurodė, kad jam grįžus į kalinimo įstaigą jam buvo grąžinti trys „krepšiai“, televizorius ir kompiuteris.

Vilniaus pataisos namai nurodė, kad ir išvykdamas bei palikdamas daiktus saugojimo vietoje, ir grįžęs bei pasiėmęs daiktus A. Arutiunianas veiksmus patvirtino savo parašais. Tuo metu nusiskundimų dėl daiktų dingimo neturėjo.

Buvo patikrinta ir daiktų saugojimo vieta, ten nebuvo rasta likusių asmeninių A. Arutiuniano daiktų.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė atmesti A. Arutiuniano skundą kaip nepagrįstą. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per trisdešimt dienų.

Ne kartą rašė skundus kalinimo įstaigos administracijai

DELFI primena, kad A. Arutiunianas buvo suimtas po to, kai jam buvo pareikšti įtarimai dėl išžaginimo. Kiek vėliau prie šių kaltinimų buvo prijungti dar vieni – santykiavimas su nepilnamečiu asmeniu. Verdiktas šioje byloje dar nepaskelbtas.

Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikytas A. Arutiunianas skundėsi kalinimo sąlygomis. Dėl kalinimo sąlygų jis ne kartą raštu kreipėsi ir į kalinimo įstaigos administraciją.

„Suėmimo ir kalinimo metu patirta žala yra nepamatuojama ir nesuvokiama“, – dar tuo metu, kai buvo laikomas kalinimo įstaigoje, DELFI teigė A. Arutiunianas.

A. Arutiunianas © Stop kadras

Su DELFI iš kalinimo įstaigos laiškais bendravęs A. Arutiuinanas teigė, kad kalinimo metu patiria žeminimą, o gyvenimo sąlygas vadina tiesiog gyvuliškomis. Praėjusių metų liepos viduryje A. Arutiunianas parašė skundą kalėjimo viršininkui dėl incidento kalėjimo kameroje su kitu kalinčiu asmeniu.

Airinas Arutiunianas Suėmimo ir kalinimo metu patirta žala yra nepamatuojama ir nesuvokiama.

A. Arutiuniano teigimu, jį pamatęs kalinys pradėjo grasinti, o vėliau įsiaudrinęs jį puolė. „Jis pradėjo konfliktuoti su manimi neišsiaiškinęs tikros tiesos. Aš bandžiau jam išaiškinti, bet jis manęs negirdėjo, kėlė toną, ant manęs šaukė, pasiėmęs kažkokį aštrų daiktą rėkė: arba pats persipjauni venas, arba aš tau perpjausiu ir nešdinies iš kameros, – apie incidentą vos atvykus į Lukiškes skunde kalėjimo viršininkui rašė A. Arutiunianas. – Jis įspėjo, kad yra visiškai nestabilios būsenos ir jam visiškai vienodai. Aš jaučiau, kad bręsta labai pavojinga situacija mano gyvybei.“

Konfliktas baigėsi smūgiais: „Jis nepaisė mano prašymų, šoko prie manęs su kažkokiu daiktu, perrėžė man riešą, trenkė į kepenų sritį ir kita ranka damušė man galvą. Praradau orientaciją ir trumpam sąmonę, pradėjau šaukti pagalbos. Jos negavau“. Airino teigimu, kalinys jį puolė rankoje spausdamas skutimosi peiliuką.

Skundėsi šalčiu, maistu, lova ir kitomis detalėmis

A. Arutiunianas ne kartą skundėsi ir kalinimo sąlygomis: maistu, lova, šalčiu ir kitomis detalėmis.

„Kameroje per daug šviečia šviesa, iš kitos kameros patenka cigarečių dūmai, kaupiasi drėgmė ant patalynės“, – taip sąlygas kalėjime apibūdino A. Arutiunianas. Be to, Airinas skundėsi ir nuolatiniais skausmais.

„Ryte, po neišsimiegojimo naktį, skauda kaklą, nes negaliu pilnai išsitiesti. Lova per trumpa. Mano ūgis yra 190 cm, – skunde kalėjimo viršininkui teigė A. Arutiunianas. – Ar mano kaip suimtojo teisės nėra pažeidžiamos, jeigu dėl per trumpos lovos man skauda kaklą, jeigu dėl skylės per visą sieną į kitą kamerą iš kitos kameros mane terorizuoja psichologiškai? Jeigu mane per prievartą nuvedė į kamerą, kur aš esu vienas?“

Airinas Arutiunianas Kameroje per daug šviečia šviesa, iš kitos kameros patenka cigarečių dūmai, kaupiasi drėgmė ant patalynės.

A. Arutiunianas skundėsi ir dėl to, kad negali gauti medikų pagalbos – nebeturi vaistų, kuriuos turi išrašyti medikai: „Penkta diena nesu kviečiamas pas psichiatrą, kuris man duotų išrašytus vaistus, nors medicininė pagalba man turėtų būti taikoma tokia pati, kaip ir laisvėje“.

Taip pat esą negali ir pakankamai laiko būti gryname ore. „Prašau Jūsų išsiaiškinti, kodėl man kiekvieną kartą reikia po 10 kartų prašyti, kad išvestų į pragulą (pasivaikščiojimą vidiniame kieme – DELFI), jeigu man priklauso pagal suimtųjų teises ne mažiau kaip 1 val. išbūti gryname ore, o gydytojų nurodytu prašymu, reikia būti dar ilgiau“, – kalėjimo viršininkui rašė A. Arutiunianas.

Kiek daugiau nei mėnesį kalinimo įstaigoje praleidęs A. Arutiunianas skundėsi ir tuo, kad dar nebuvo apkirptas ir nuvestas pas odontologą.