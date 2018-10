„Užsienio politika bei santykiai su kitomis valstybėmis turėtų prasidėti nuo žmogaus teisių, o tik paskui prekybos ar kitų temų“, – pranešime spaudai teigė Tibeto rėmimo grupės atstovas Robertas Mažeika. Pasak jo, trumparegiškas mąstymas vien tik ekonominiais rodikliais ir akivaizdžių Kinijos komunistinio režimo vykdomų žmogaus teisių pažeidimų, represinės politikos prieš tibetiečių bei uigūrų etnines grupes ignoravimas, mus pačius paverčia kinų pareigūnų nusikalstamos veiklos bendrininkais. „Mes užmerkiame akis prieš šios valstybės vykdomus tarptautinių teisių aktų pažeidimus ir tokiu būdu patys pripažįstame, kad Kinijai leidžiame tų susitarimų nepaisyti“, – teigia Tibeto rėmėjas. „Kinijoje egzistuojančių gulagų, priverstinės politinių kalinių perauklėjimo bei naujausiomis technologijomis grįstos valstybinės piliečių sekimo sistemų nepaisymas ilgainiui gali turėti ir dramatiškų pasekmių mums patiems, kai staiga suvoksime, kad tie gulagai jau atsirado ir pas mus“, – teigia R. Mažeika. Penktadienio vidurdienį žmogaus teisių aktyvistai prie Prezidentūros rengia simbolinę prezidentės išlydėjimo akciją. D. Grybauskaitė į Šanchajų išvyks penktadienį. Kinija kviečia Europą užmegzti glaudesnį aljansą kaip atsvarą Jungtinių Valstijų protekcionistinei politikai. Lietuvos vadovė Šanchajuje susitiks su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu ir dalyvaus pirmojoje Kinijos importo parodoje. Šia paroda Kinija bando sušvelninti kritiką, kad vengia atverti savo rinką ir proteguoja tik savo įmones. Kinijos užsienio reikalų ministerijos teigimu, be Lietuvos į Šanchajų atvyks vadovai iš Čekijos, Dominikos Respublikos, Egipto, Gruzijos, Kenijos, Kroatijos, Kubos, Kuko salų, Laoso, Maltos, Pakistano, Panamos, Rusijos, Salvadoro, Šveicarijos, Vengrijos ir Vietnamo.

