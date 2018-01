Kaip rašo „Lietuvos žinios“, kaip ir iki šiol, darbščiausios europarlamentarės laurai atitenka socialdemokratei Vilijai Blinkevičiūtei, kurios veiklos reitingas įvertintas 76,6 balo. Pasyviausias Lietuvos atstovas EP yra Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų sąjungos lyderis Valdemaras Tomaševskis. Jo veiklos reitingas siekia 2 balus. Palyginimui, aukščiausią vertinimą už savo veiklą gavęs EP pirmininkas Antonio Tąjani surinko 312 balų. Antrą kadenciją Briuselyje dirbanti V. Blinkevičiūtė pagal aktyvumą yra 87 tarp 751 EP nario. Socialdemokratė stropiai lanko plenarinius posėdžius, per juos yra kalbėjusi 1046 kartus, pateikusi 210 pasiūlymų rezoliucijoms, 165 klausimus. Liberalo Petro Auštrevičiaus veikla įvertinta 55,5 balo, jis tarp kolegų - 164. Politikas yra pateikęs 285 pasiūlymus rezoliucijoms, 82 klausimus, 201 kartą posėdžiuose išdėstė savo nuomonę, 3 kartus buvo pranešėjas. Į trečią vietą, iš tradicinio trejetuko išstūmęs socialdemokratą Zigmantą Balčytį, pakilo buvęs „Tvarkos ir teisingumo" lyderis Rolandas Paksas. Jo veikla įvertinta 48,9 balo. Plenariniuose posėdžiuose politikas kalbėjo 385 kartus, pateikė 165 pasiūlymus rezoliucijoms, 70 klausimų. Vis dėlto tiek patys politikai, tiek jų veiklą analizuojantys ekspertai atkreipia dėmesį, kad formali statistika nėra visiškai tikslus europarlamentarų veiklos atspindys. Be kita ko, jie dirba frakcijose, komitetuose, yra įvairių delegacijų nariai. Nauji rinkimai į EP vyks jau kitąmet.











