„Mano leidimo buvo prašyta, bet toks leidimas Statute nenurašytas. Ir aš tokio leidimo nedaviau“, – po plenarinio posėdžio žurnalistams sakė parlamento vadovas. Policijos ekipažą į Seimą iškvietė Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Vilius Semeška. „Kai aš pamačiau Seimo nario tam tikrą keistą elgesį, aš turiu įtarimų, kad Seimo narys galbūt yra neblaivus“, – BNS sakė V. Semeška. Abejones dėl jo blaivumo konservatoriai parlamentarai viešai išsakė pradėjus svarstyti klausimą dėl partijų finansavimo pertvarkos. Konservatoriui Jurgiui Razmai vos iškėlus klausimą dėl G. Kirkilo blaivumo, šis Seimo posėdžio pirmininko vietą užleido partijos kolegei Irenai Šiaulienei. Susiję straipsniai: Diskutuojant dėl politinių partijų finansavimo Seime kilo chaosas Po iškvietimo atvykęs policijos ekipažas sustojo prie užkardo į Seimą, bet nei į teritoriją, nei į pačius rūmus pareigūnai negalėjo patekti, nes ją saugo Vadovybės apsaugos departamento darbuotojai. „Policijos pareigūnas neturi teisės prieiti prie Seimo nario ir sakyti: pūsk ar nepūsk. Ką jis areštuos jį? Suims? Turime užtikrinti ir Seimo narių teises“, – pareiškė V. Pranckietis. Anot jo, nėra nustatyta jokio juridinio mechanizmo patikrinti Seimo nario blaivumą. „Aš neužsiimu įtarinėjimais ar neįtarinėjimais“, – kalbėjo parlamento vadovas. „Niekas neturi teisės patikrinti Seimo nario blaivumo, jeigu jis nepadarė kokio nors veiksmo“, – tikino jis. „Kas kaltas, kad policija atvyko tuščiai? Aš negaliu vadovautis kokiu nors „gal“, „neva“ arba įtaria – arba yra įvykis, arba nėra“, – aiškino V. Pranckietis. Pats G. Kirkilas žurnalistams neigė vartojęs alkoholį. „Aš alkoholį vartoju labai saikingai, kartais pavartoju, bet šiandien nevartojau“, – sakė politikas. Klausiamas, ar sutiktų pasitikrinti alkotesteriu, G. Kirkilas atsakė: „O kodėl turėčiau?“. Opozicijos atstovų iškeltas abejones dėl jo blaivumo Seimo vicepirmininkas sakė esant politiniu spaudimu. „Čia yra politinis spaudimams mums, jiems keistai elgiausi, nes nedaviau kalbėti, kai tyčiojasi iš Seimo darbotvarkės“, – kalbėjo G. Kirkilas. Savo atžvilgiu, LSDD partija išplatino pranešimą dėl kaltinimų G. Kirkilui. „Mūsų frakcijos narys, Seimo pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas vadovavo posėdžiui, kuriame kaip tik buvo svarstomas konservatoriams ir jų partneriams Lietuvos socialdemokratų patijai nepalankus Politinių partijų finansavimo įstatymas, kai prie mikrofono viešus kaltinimus dėl neva G. Kirkilo neblaivumo pažėrė konservatorius J. Razma. Iš pradžių į šias fantazijas stengėmės nereaguoti, tačiau įžūlumui ribų nebuvo ir šiuos kaltinimus tęsė konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis. Tokiu būdu konservatoriai siekė, kad nuo pirmininkavimo posėdžiui būtų nušalintas G. Kirkilas, nes kaip tik tuo metu buvo sprendžiamas politinių partijų finansavimo klausimas. Akivaizdu, kad taip buvo siekiama nepriimti šio įstatymo projekto. Štai tokiais šlykščiais metodais dirba dešinieji, kad pasiektų savo“, - sako Seimo LSDD frakcijos seniūnas A.Palionis. Pasak Seimo LSDD frakcijos nario, Seimo pirmininko pavaduotojo G.Kirkilo, jis nusišalino nuo pirmininkavimo posėdžiui, kad nekeltų nereikalingo sąmyšio ir negaišintų Seimo posėdžio laiko tuščioms kalboms. „Atsisakiau pirmininkauti todėl, kad nebūtų traktuojama, jog būdamas LSDDP pirmininku galėjau būti neobjektyvus. Perleidau vadovavimą posėdžiui kitai kolegei Seimo vicepirmininkei I. Šiaulienei, tikėjausi, kad niekus kalbantys konservatoriai liks patenkinti ir taupys Seimo posėdžio laiką. Deja, kaip matome, ribų konservatoriai nejaučia. Nemanau, kad turėtume kaskart kažkam sufantazavus pulti tikrintis blaivumo, nes kažkam to tiesiog norisi. Manau, Seime trūksta elementarios pagarbos ir etiško elgesio kitų atžvilgiu“, - sako Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Kirkilas.











