Akibrokštas: prokuratūrai tiriant Paleckio būrelio veiklą, įsteigtai asociacijai valstybė suteikė paramos gavėjo statusą

Toks statusas suteiktas Registrų centre, gavus Valstybinės mokesčių inspekcijos rekomendaciją, kuriame nurodoma, kad asociacija atitinka Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme numatytus reikalavimus paramos gavėjo statuso suteikimui.

Registrų centro atstovė Daiva Bumblytė teigia, kad pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus nesuteikti tokio statuso nebuvo galimybės.

„Prašymo teikimo metu formaliai tiek asociacijos veiklos tikslai, tiek jos vadovo veikla atitiko Labdaros ir paramos įstatyme numatytus kriterijus, leidžiančius asociacijai tokį statusą gauti. Šiuo metu Generalinė prokuratūra vykdo viešojo intereso gynimo tyrimą, kurio metu aiškinamasi jūsų minėtos asociacijos steigimo aplinkybės. Jeigu bus nustatyta, kad asociacija įsteigta pažeidžiant galiojančius teisės aktus, gavę prokurorų sprendimą inicijuosime minėto juridinio asmens galimybę toliau vykdyti veiklą“, – sako Registrų centro atstovė.

Tačiau paramos gavėjo statuso asociacijai, kurios veikla galimai yra nukreipta prieš Lietuvą, suteikimas – ne vienintelis dalykas, keliantis klausimų dėl Registrų centro duomenų bazėse esamų dokumentų ir jų pateikimo.

Žurnalistė turi įrodymus, kad po to, kai „Delfi“ liepos mėnesį paviešino skandalingus faktus apie asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ steigimo aplinkybes, Registrų centro duomenų bazėje, kurią turi teisę matyti ir žiniasklaidos atstovai, turintys sutartis dėl nemokamo duomenų gavimo apie juridinių asmenų veiklą, galimai buvo pakeisti šios asociacijos dokumentai, t. y. neliko galimybės matyti dokumentus pasirašiusių asmenų parašų, ir papildomai atsirado dokumentų metaduomenų lentelės, kurios nebuvo skelbiamos Registrų centro duomenų bazėje „Delfi“ žurnalistinio tyrimo metu.

Registrų centras yra valstybės įmonė, tiesiogiai pavaldi Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Tačiau Registrų centro administruojamą Juridinių asmenų registrą valdo Teisingumo ministerija.

Galės gauti finansavimą iš užsienio valstybių

Paramos gavėjo statusas suteikia juridiniam asmeniui galimybę legaliai rinkti paramą ir labdarą, gauti tiek fizinių, tiek juridinių asmenų pervedamas lėšas.

Finansuoti tokią organizacijos veiklą gali ir užsienio valstybių asmenys ir organizacijos bei įmonės. Paramos gavėjas taip pat gali pasinaudoti valstybės parama – gauti dalį gyventojų sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio lėšų.

Kaip matyti iš „Delfi“ turimų dokumentų, prašymą dėl paramos gavėjo statuso suteikimo Registrų centrui šių metų liepos 21-ą dieną pateikė asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ vadovė Erika Švenčionienė.

Registrų centras, kaip numatyta Vyriausybės nutarimu patvirtintuose Juridinių asmenų registro nuostatuose, kreipėsi tą pačią dieną į Valstybinę mokesčių inspekciją, kuri liepos 26-ąją pateikė raštą, kad paramos gavėjo statusas „Tarptautiniam geros kaimynystės forumui“ gali būt suteiktas.

Remiantis šiuo raštu, Registrų centras tą pačią dieną asociacijai suteikė paramos gavėjo statusą.

Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė informavo, kad dar šių metų liepos 15-ą dieną prokuratūroje buvo pradėtas viešojo intereso gynimo tyrimas dėl asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ steigimo aplinkybių.

Pasak Generalinės prokuratūros atstovės, tyrimas šiuo metu tebevyksta.

Šis tyrimas buvo pradėtas po to, kai „Delfi“ paskelbė tyrimą apie tai, kad minėtos asociacijos vienu iš steigėjų yra kalėjime bausmę šiuo metu atliekantis, už šnipinėjimą Rusijai nuteistas Algirdas Paleckis.

Jo dalyvavimas asociacijos steigime patvirtintas Registrų centrui pateiktame Algirdo Paleckio elektroniniu mobiliuoju parašu patvirtintoje asociacijos Steigimo sutartyje.

Asociacija „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ buvo įsteigta 2022-ųjų metų birželio 28 dieną. Algirdas Paleckis suimtas ir įkalintas anksčiau – tų pačių metų gegužės 11-ąją.

„Delfi“ tyrimą apie Forumo įsteigimo aplinkybes paskelbė šių metų liepos 11-ą dieną.

Jį galite skaityti čia.

Paaiškino, kas pasirašė už Algirdą Paleckį

Pati asociacijos vadovė Erika Švenčionienė savo socialiniuose tinkluose skelbia, esą mobiliuoju parašu už kalėjime esantį A. Paleckį pasirašė jo įgaliotas asmuo – Elektrėnuose gyvenantis Edikas Jagelavičius.

Šis asmuo nėra asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ steigėjas.

„Mes dar iki asociacijos steigimo buvome numatę, kad steigimo metu Algirdas Paleckis jau gali būti suimtas ir įkalintas, todėl buvo sutarta, kad tokiu atveju A. Paleckio vardu pasirašys asmuo, kuriuo jisai pasitiki – Edikas Jagelavičius. Mes turime ir keletą protokolų, kur tai užregistruota. Mūsų kaltė yra tame, kad nesumokėjome pinigėlių notarui (už įgaliojimo patvirtinimą – aut.past.)“, – teigia pati E. Švenčionienė.

LR Labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalis skelbia, kad „visuomenei naudingais tikslais šiame įstatyme laikoma veikla tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformaliojo ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse“.

Asociacija „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ savo įstatuose, be kitų asociacijos veiklos tikslų, nurodo ir būsimą veiklos tikslą – šalies nacionalinį saugumą ir gynybą.

Tiria galimą veiklą prieš valstybę

Generalinėje ir Kauno apygardos prokuratūrose praėjusį penktadienį, rugpjūčio 5 dieną, pradėti du ikiteisminiai tyrimai baudžiamosiose bylose, kuriose figūruoja ir asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ nariai.

Kaip informavo Kauno apygardos prokuratūros atstovė Tautvilė Merkevičiūtė, tyrimai pradėti pagal Baudžiamojo kodekso 118 straipsnį – Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką, ir pagal 304 straipsnį – Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą.

Kaip matyti iš „Delfi“ turimų dokumentų, 2022 metų birželio 25 dieną Registrų centrui prašymą įregistruoti asociaciją „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ Juridinių asmenų registre pateikė vienas iš asociacijos steigėjų. buvęs kandidatas į LR prezidentus Kazimieras Juraitis.

Pagal įstatymą, prašymą Registrų centrui dėl tokio dokumento pateikimo gali pateikti tik steigiamo juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Forumo vadove ir valdybos nare nurodoma viena iš steigėjų Erika Švenčionienė.

K. Juraitis, teikdamas dokumentus registracijai, Registrų centrui nepateikė įgaliojimo, kad turi teisę veikti steigiamos asociacijos ar jos vadovės vardu.

Painiava Registrų centro duomenų bazėse

Kaip jau minėta, klausimų kyla ir dėl asociacijos steigimui ir registravimui Juridinių asmenų registre, kurį tvarko Registrų centras, pateiktų dokumentų.

Liepos 11 dieną, kuomet „Delfi“ publikavo tyrimą apie A. Paleckio su bendraminčiais įsteigtą asociaciją, Registrų centro duomenų bazėje pateiktuose asociacijos įstatuose ir steigimo sutartyje abu šie dokumentai buvo pasirašyti visų penkių steigėjų mobiliaisiais parašais.

Šių parašų žymenis buvo galima matyti Registrų centro duomenų bazėje esančiuose asociacijos pateiktuose dokumentuose.

Iš jų matyti, kad, pvz., Steigimo sutartį steigėjas K. Juraitis savo mobiliuoju parašu pasirašė 2022 m. birželio 24 d. 19-ą valandą 28-ios minutės 31-a sekundė; Dmitrijus Glazkovas (dokumente Dmitrij Glazkov) tą patį dokumentą pasirašė tą pačią dieną 19-ą valandą 30-imt minučių 58-ios sekundės; E. Švenčionienė – tą pačią dieną 19-ą valandą 36-ios minutės 5-ios sekundės.

Algirdas Paleckis ir penktasis asociacijos steigėjas Mindaugas Ramoška asociacijos steigimo sutartį pasirašė birželio 25-ą dieną 12-ą valandą 15-a minučių 47-ios sekundės ir 19-ą valandą 6-ios minutės 8-ios sekundės.

Panašiai pasirašiusiųjų duomenys matomi ir ant publikuotų asociacijos įstatų dokumento.

Tačiau rugpjūčio 8-ąją minėtose bazėse publikuojamuose tuose pačiuose dokumentuose galimybės matyti minėtų asmenų parašų įrašus – jau nėra.

Rugpjūčio 8-ąją matomuose dokumentuose, esančiuose Registrų centro duomenų bazėje, prie abiejų dokumentų vietoj žymenų apie kiekvieno asmens mobilųjį parašą yra pateikiamos dokumento metaduomenų lentelės, kuriose matyti dokumentą pasirašiusiųjų asmenų vardai ir pavardės, laikas bei pasirašymui naudotų įrankių sertifikatų duomenys.

Įdomiausia, kad šitose pateiktose metaduomenų lentelėse yra tik trijų steigėjų mobiliųjų parašų metaduomenys – K. Juraičio, D. Glazkovo ir E. Švenčionienės.

Kitų dviejų – A. Paleckio ir M. Ramoškos duomenų nėra.

Skiriasi ir parašų sukūrimo laikas. Jis – ne tas, kuris buvo nurodytas ant liepos 11-ąją skelbtų dokumentų.

Rugpjūčio 8-ą dieną Registrų centro duomenų bazėje matomoje steigimo sutartyje K. Juraitis, nurodoma, pasirašė birželio 24-ąją 7 valandą 28-ios minutės 58-ios sekundės; D. Glazkovas – tą pačią dieną 7-ą valandą 31-a minutė 25-ios sekundės; E. Švenčionienė – birželio 24-os rytą, 7-ą valandą 36-ios minutės 32-i sekundės.

Pagal asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ Steigimo sutarties turinį, „sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo visi steigėjai ar jų įgalioti asmenys“.

„Delfi“ paprašė Registrų centro paaiškinti tokius dokumentų pasikeitimus ir neatitikimus, tačiau centro atstovė D. Bumblytė teigė „nelabai suprantanti, apie kokius galimai pakeistus duomenis“ yra klausiama.

„Aš nežinau, ką mato prisijungę žurnalistai prie mūsų sistemos, tačiau galiu jus patikinti, kad tai, ką man perdavė mūsų atsakingi specialistai, tai yra, kad ant dokumentų matyti penkių asmenų pasirašymo mobiliaisiais parašais duomenys. Nei kažką pakeisti, nei pridėti kitokių dokumentų nei juos pateikia juridinį asmenį steigiantys asmenys Registrų centras negali“, – sakė Registrų centro atstovė.

Šio tyrimo autorė turi įrodymus tokių neatitikimų, tačiau pagal galiojančią sutartį su Registrų centru neturi teisės jų publikuoti, nors pagal Asociacijų įstatymą tokių organizacijų veikla, taigi – ir veiklą liečiantys dokumentai, yra vieši.

Tačiau žurnalistė pateiks minėtus dokumentus teisėsaugai, atliekančiai tyrimus dėl asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ veiklos – kaip jie atrodė Registrų centro duomenų bazėje liepos 11-ąją ir kaip matomi rugpjūčio 8-ąją, jeigu teisėsauga manys esant reikalinga tai žinoti.

Teisininkai: kodėl asociacijos veikla iki šiol nesustabdyta?

Buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas, teisininkas Dainius Žalimas stebisi formaliu valstybės institucijų požiūriu ir, kad valstybėje neegzistuoja antikonstitucinių organizacijų užkardymo mechanizmas.

„Ši istorija rodo, kad registruojant asociacijas atliekama grynai techninė ir formali patikra, nesigilinant į tai, kas yra asociacijos steigėjai ir kokie yra tikrieji asociacijos tikslai. Mane stebina, kad net paaiškėjus, jog asociaciją registravo kitas asmuo nei nurodyta, pasinaudodamas ne savo elektroniniu dokumentu, nepradedamas ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų klastojimo“, – teigia D. Žalimas.

Konstitucinės teisės ekspertas stebisi ir tuo, kad „matant asociacijos steigėjų asmenybes ir realią jų veiklą padedant Rusijos ir Baltarusijos autoritariniams režimams, nepradedamas ikiteisminis tyrimas dėl antikonstitucinių organizacijų kūrimo ir dalyvavimo jose“.

„Man, švelniai tariant, kelia nuostabą, kad tokiu būdu ir taip įregistruota asociacija toliau sau veikia. Mes aiškiai matome, kad su kiekviena diena šios asociacijos vadovai „praturtina“ kasdienybę naujomis nusikalstamomis veikomis. Iš tų veikėjų viešai platinamų kalbų taip pat matyti Baudžiamojo kodekso 170(2) straipsnyje numatytos veikos požymiai, t. y. SSRS agresijos prieš Lietuvą ir kitų tarptautinių nusikaltimų prieš Lietuvos gyventojus neigimas ir šiurkštus menkinimas“, – prokurorų neveikimu stebisi žinomas teisės profesorius D. Žalimas.

Pasak profesoriaus D. Žalimo, tai rodo gana prastą kai kurių Lietuvos valstybės institucijų pasirengimą reaguoti į hibridinio pobūdžio grėsmes nacionaliniam saugumui.

„Būtų tikrai įdomu žinoti realią padėtį, kiek dar tokių, tikėtina, antikonstitucinių organizacijų priregistruota ir veikia, Registrų centrui ir kitoms atsakingoms institucijoms apsišarvavus abejinga ramybe“, – sako D. Žalimas.

Buvusio Konstitucinio Teismo pirmininko nuomonei pritaria ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotoja, parlamentarė Agnė Širinskienė.

„Manau, kad šiuo atveju keltinas esminis klausimas – kodėl iki šiol nesustabdyta asociacijos veikla, nors jos atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Juo labiau, kad ta asociacija buvo įkurta nesilaikant teisės aktų reikalavimų, vienam asmeniui naudojantis kito asmens mobiliu parašu ir taip pateikiant galimai melagingus duomenis“, – sako Seimo Regionų frakcijos narė A. Širinskienė.

Politikė teigia, kad spragų ji matanti ne tik prokurorų darbe, bet ir dabar galiojančiuose įstatymuose, kurie, parlamentarės nuomone, privalo būti skubiai taisytini.

„Deja, bet Lietuvos teisinėje realybėje tokių situacijų anksčiau nėra buvę, ir įstatymo leidėjas, Seimas, nėra apgalvojęs ir sukūręs tokio prevencinio mechanizmo, kuris leistų tokiu atveju sustabdyti asociacijų veiklą tol, kol bus pabaigtas ikiteisminis tyrimas. O veiklos sustabdymas užkirstų kelią joms įgyti ir paramos gavėjo statusą. Dėl to, matant geopolitinę situaciją ir Rusijos norus per įtakos agentus steigti asociacijas, reikia galvoti apie teisės aktų pakeitimus ir teisės spragų užtaisymą. Be to, akivaizdu, jau neišsiversime“, – teigia A. Širinskienė.