„Prokuroras informavo VRK, kad turi tokią medžiagą, ir komisijai buvo sudarytos galimybės susipažinti su jos turiniu. Vakar visi VRK nariai buvo nuvykę susipažinti su ta medžiaga“, – BNS sakė VRK vadovė Laura Matjošaitytė. Anot jos, kitą savaitę vyksiančiame posėdyje bus sudaryta darbo grupė atlikti tyrimui dėl galimai neteisėto partijos finansavimo. L. Matjošaitytė patvirtino, kad komisijos nariai susipažino su „Tvarkos ir teisingumo“ byla dėl prekybos poveikiu, tačiau daugiau detalių sakė negalinti atskleisti. „Pasirašėme pasižadėjimus, kad niekam neatskleisime, ką matėme“, – sakė VRK vadovė. Susiję straipsniai: „Tvarkiečiai“ iš frakcijos išmetė Gražulį Remigijus Žemaitaitis. Ar politiniams judėjimams jau leidžiama tai, kas neleidžiama jaučiams? Prokurorai gegužės pradžioje baigė trejus metus trukusį ikiteisminį tyrimą, kuriame partijai „Tvarka ir teisingumas“ pareikšti įtarimai prekyba poveikiu, turto iššvaistymu, dokumento suklastojimu bei apgaulingu apskaitos tvarkymu. Apie tyrimo pabaigą paskelbusi teisėsauga pranešė, kad „Tvarka ir teisingumas“ iš kyšių ar neteisėtai iššvaistyto turto galimai gautus daugiau nei 350 tūkst. eurų (tuomet 1,2 mln. litų) panaudojo jos veiklos viešinimui. Šiame 2014 metais pradėtame tyrime kaip juridinis asmuo yra įtariamas pats „Tvarka ir teisingumas“ ir šeši fiziniai asmenys. Byla bus perduota teismui, įtariamiesiems susipažinus su ikiteisminio tyrimo medžiaga. Dėl didelės bylos apimties tam skirtas trijų mėnesių terminas. Tyrimas pradėtas kilus įtarimams, jog privačios bendrovės padengė dalį partijos „Tvarka ir teisingumas“ remiamo renginio "Pirk dramblį" sąnaudų. Anot pareigūnų, "Pirk dramblį" koncerte buvo viešinama partija ir jos lyderiai, formuojant apie juos palankią visuomenės ir rinkėjų nuomonę. „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis įtarimų BNS nekomentavo, argumentuodamas, kad jie susiję su Rolando Pakso vadovavimo laikotarpiu. R. Paksas teisėsaugai baigus tyrimą BNS teigė, kad laikas paskelbti apie bylos pabaigą pasirinktas neatsitiktinai, nes, jo nuomone,„vieną gaisrą reikia bandyti gesinti kuriamu kitu".

