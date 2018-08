„Suėmimo ir kalinimo metu patirta žala yra nepamatuojama ir nesuvokiama“, – DELFI teigė A. Arutiunianas.

Rugpjūčio 9-ąją Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė, kad Airinas už grotų lieka dar dviem mėnesiams. A. Arutiuniano advokatas jau apskundė šį sprendimą ir siekia, kad suėmimas būtų pakeistas į švelnesnę bausmę – užstatą, namų areštą ar rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

Kiek daugiau nei mėnesį Lukiškėse kalintis Airinas užvertė kalėjimo viršininką skundais ne tik dėl patirtos egzekucijos, po kurios prasidėjo haliucinacijos. Jis taip pat skundžiasi, kad jam nesuteikiamos kirpėjo paslaugos, jo lova per trumpa, produktai parduotuvėje per brangūs, o bibliotekoje neįmanoma gauti norimų knygų.

Tiesa, per šį laiką A. Arutiunianas rado žmogų, kuris jam padeda atsitiesti: moko rusų kalbos, meditacijų ir veda treniruotes.

Egzekucija kalėjimo kameroje

Laišku su DELFI susisiekęs Airinas teigė, kad kalinimo metu patiria žeminimą, o gyvenimo sąlygas vadina tiesiog gyvuliškomis.

Liepos viduryje A. Arutiunianas parašė skundą kalėjimo viršininkui dėl incidento kalėjimo kameroje su kitu kalinčiu asmeniu.

Airino teigimu, jį pamatęs kalinys pradėjo grasinti, o vėliau įsiaudrinęs jį puolė. „Jis pradėjo konfliktuoti su manimi neišsiaiškinęs tikros tiesos. Aš bandžiau jam išaiškinti, bet jis manęs negirdėjo, kėlė toną, ant manęs šaukė, pasiėmęs kažkokį aštrų daiktą rėkė: arba pats persipjauni venas, arba aš tau perpjausiu ir nešdinies iš kameros, – apie incidentą vos atvykus į Lukiškes skunde kalėjimo viršininkui rašė A. Arutiunianas. – Jis įspėjo, kad yra visiškai nestabilios būsenos ir jam visiškai vienodai. Aš jaučiau, kad bręsta labai pavojinga situacija mano gyvybei.“

Konfliktas baigėsi smūgiais: „Jis nepaisė mano prašymų, šoko prie manęs su kažkokiu daiktu, perrėžė man riešą, trenkė į kepenų sritį ir kita ranka damušė man galvą. Praradau orientaciją ir trumpam sąmonę, pradėjau šaukti pagalbos. Jos negavau.“

Airino teigimu, kalinys jį puolė rankoje spausdamas skutimosi peiliuką.

„Jo psichika buvo nestabili, elgėsi labai neadekvačiai, akys išsiplėtusios, kaip pas velnią, – apie jį užpuolusį kalinį kalbėjo Airinas. – Jis bandė mane pažeminti.“

Airinas teigia, kad ši egzekucija truko pusantros valandos. Kalinys ne tik puolė, bandė sužaloti, bet ir grasino. „Kad man sukiš kankorėžius į išmetamąją angą ir kad kai mane uždarys į zoną, pasitepčiau šikną muilu“, – grasinimus įvardijo Airinas.

Po šio konflikto A. Arutiunianas buvo išvesdintas iš kameros, naktį praleido karantino kameroje.

Liepos pabaigoje A. Arturiunianas buvo apklaustas dėl sumušimo ir galimo išprievartavimo.

Mokosi rusų kalbos, medituoja

Po patirtos egzekucijos A. Arutiunianas atrado ryšį su kitu kaliniu, kuris jį esą moko užsimiršti ir atsipalaiduoti.

„Jis mane mokina rusų kalbos, meditacijų, veda man treniruotes“, – vardijo Airinas.

Liepos pabaigoje kalėjimo viršininkui įteiktame prašyme Airinas prašo, kad būtų paliktas kalėti su jį esą teigiamai įkvepiančiu kaliniu. „Negaliu būti vienas arba su kitu žmogumi kameroje, kuris yra agresyvus chamas, mušeika, psichologinį smurtą naudojantis žmogus“, – kalbėjo apie asmenį, su kuriuo pirmiausia buvo uždarytas į kamerą.

A. Arutiunianas teigia, kad pirmojo kalinio užpuolimas jį labai stipriai paveikė. Esą jam iki dabar kyla haliucinacijos, kuriose jis mato savo liūdną likimą ir mamos ašaras.

„Man pradėjo vaidentis, kad kažkas vaikšto, ruošiasi mane pulti. Staiga pamačiau moterį, man pasivaideno, kad ji bėga su yla, smailiu daiktu, perduria man pilvą. Nukreipiau galvą į šoną, pašokau ir supratau, kad tai netikra“, – apie išgyvenimus kalbėjo Airinas.

Skundžiasi gyvenimo sąlygomis

„Kameroje per daug šviečia šviesa, iš kitos kameros patenka cigarečių dūmai, kaupiasi drėgmė ant patalynės“, – taip sąlygas kalėjime apibūdina A. Arutiunianas.

Be to, Airinas skundžiasi ir nuolatiniais skausmais. „Ryte, po neišsimiegojimo naktį, skauda kaklą, nes negaliu pilnai išsitiesti. Lova per trumpa. Mano ūgis yra 190 cm, – skunde kalėjimo viršininkui teigė A. Arutiunianas. – Ar mano kaip suimtojo teisės nėra pažeidžiamos, jeigu dėl per trumpos lovos man skauda kaklą, jeigu dėl skylės per visą dieną į kitą kamerą iš kitos kameros mane terorizuoja psichologiškai? Jeigu mane per prievartą nuvedė į kamerą, kur aš esu vienas?“

A. Arutiunianas skundžiasi ir dėl to, kad negali gauti medikų pagalbos – nebeturi vaistų, kuriuos turi išrašyti medikai: „Penkta diena nesu kviečiamas pas psichiatrą, kuris man duotų išrašytus vaistus, nors medicininė pagalba man turėtų būti taikoma tokia pati, kaip ir laisvėje.“

Taip pat esą negali ir pakankamai laiko būti gryname ore. „Prašau Jūsų išsiaiškinti, kodėl man kiekvieną kartą reikia po 10 kartų prašyti, kad išvestų į pragulą (pasivaikščiojimą vidiniame kieme – DELFI), jeigu man priklauso pagal suimtųjų teises ne mažiau kaip 1 val. išbūti gryname ore, o gydytojų nurodytu prašymu, reikia būti dar ilgiau“, – kalėjimo viršininkui rašė Airinas.

Kiek daugiau nei mėnesį kalintis Airinas skundžiasi, kad dar nebuvo apkirptas ir nuvestas pas odontologą. „Parašiau apie penkis prašymus, kad mane apkirptų ir nuvestų pas odontologą. Iki šiol manęs nenuvedė nei kirpti, nei pas odontologą, – tvirtina Airinas. – Klausimas: ar mano teisės nėra pažeidžiamos, jog nesu apkirptas, nors jau praėjo trys savaitės, o suimtųjų teisėse parašyta, kad priklauso du kirpimai per mėnesį?“

Airinas skundžiasi ir lėtu bibliotekos darbuotojų darbu. „Civilinio ir Baudžiamojo kodekso knygų iš bibliotekos prašau jau nuo 15-os dienos (liepos mėnesio – DELFI). Praėjo 18 dienų ir vis dar negaunu. Auklėtojai pasiima mano prašymus, bet taip knygų ir neatneša. Kodėl?“ – piktinosi Airinas.

A. Arutiunianas taip pat suskaičiavo, kad jau 14 dienų nebuvo nuvestas pas dvasininką. „Esu krikščionis, tikintis“, – teigia A. Arutiunianas, kalėjimo viršininko prašydamas galimybės lankytis pas kunigą.

Liko tuščiomis kišenėmis

A. Arutiunianas DELFI teigė, kad po suėmimo liko tuščiomis kišenėmis: visi jo pinigai areštuoti. „Neturiu pinigų nei advokatui, nei užstatui“, – tvirtino A. Arutiunianas.

Todėl šiuo metu Lukiškėse kalintis Airinas prašo visų gerbėjų paaukoti jam, kad galėtų susimokėti už advokato paslaugas.

Beje, jis pabrėžė, kad jo kišenes tuština ir itin brangūs produktai kalėjimo parduotuvėje. „Apsipirkimas Lukiškėse kainuoja du kartus brangiau nei laisvėje. Reikia mokėti dar PVM mokestį nuo pirktos sumos. Jeigu perki už 100 eurų, tai mokėsi 121 eurą“, – įvardijo A. Airinas ir iškėlė klausimą, ar tai nepažeidžia jokių teisių ir tikrai atitinka Europos Sąjungos standartus.

A. Arutiuniano advokatas: jis lytinių santykių neneigia

Už įtarimus išžaginimu suimto „Alfa vyro“ advokatas Julius Jasaitis po to, kai teismas nusprendė pratęsti suėmimo laiką, DELFI teigė, kad jo ginamasis kategoriškai neigia savo kaltę. „Jis teigia, kad santykiavimas įvyko apibusiu sutarimu ir neigia bet kokį jos apsvaiginimą“, – teigė advokatas.

Policija kvietė atsiliepti nuo A. Arutiuniano nukentėjusius asmenis – tai advokatas vertina itin kritiškai. „Tie, kurie mane mokė proceso ir kurie žiūri proceso kodeksą, apsiverstų karste, išgirdę, kaip yra traktuojamos proceso normos. Jie ieško naujų nusikaltimų, dėl kurių A. Arutiunianas nėra įtariamas, – teigė advokatas. – Teismo manymu, tol, kol jie ką nors suras, jis turi būti suimtas.“

Anot J. Jasaičio, jam pareikštas įtarimas dėl išžaginimo yra aiškus: „Visi įrodymai yra surinkti, bet išskyrus nukentėjusios aiškinimą, kad ji pasijuto silpnai ir apsvaiginta, daugiau jokių, jos teiginius patvirtinančių, įrodymų nėra. Reiškia, kad prokurorai ieško dar ko nors. Galbūt kada nors suras, galbūt – ne. Bet kitų įtarimų jam nėra pareikšta“, – tvirtino Airino advokatas.

Kaip „Alfa vyras“ žinomas Airinas merginas kviesdavo fotografuotis ir viliodavo tarptautine modelio sėkme. Tiesa, prisistatydavo kitu vardu – Dovydas. Advokatas teigė nežinantis, kodėl jis nusprendė prisistatinėti būtent taip. „Negaliu iš vieno įvykio padaryti kažkokių išvadų. Jis reklamavo savo šitą reikalą ir tam tikra prasme tai yra jo verslas. Kaip jis prisistatydavo – negaliu atsakyti, – tvirtino advokatas. – Jis nurodė tam tikrus motyvus, kad saugu jam būtų ar kaip. Bet su įtarimais tai neturi nieko bendro.“

A. Airinas už grotų jau nuo liepos 12-osios. „Jis sunkiai pakelia šį suėmimą. Ypač turint mintyje tai, kokios yra mūsų kalinimo sąlygos kalėjimuose. Lietuva yra ne vieną bylą pralaimėjusi Strasbūro teisme dėl kalinimo sąlygų, – teigė advokatas J. Jasaitis. – Iš kitos pusės jam sunku ir dėl to, kad jis nesijaučia kuo nors kaltas. Nuo pirmos dienos jis duoda parodymus ir tikisi įrodyti savo nekaltumą.“

Advokato teigimu, Airinas geranoriškai bendrauja su pareigūnais. „Nuo pirmos dienos jis raštu duoda labai plačius paaiškinimus apie patį įvykį. Jis lytinių santykių neneigia, bet teigia, kad nebuvo jokios prievartos ir jokio apsvaiginimo“, – teigė advokatas.

Išgarsėjo kaip „Alfa vyras“

Prieš kelerius metus Airinas išgarsėjo kaip „Alfa vyras“. Juo pasivadinęs vaikinas ėmė mokyti kitus vyrukus moterų viliojimo meno.

Vaikinai už kelias dienas trunkančius mokslus jam paklodavo keturženkles sumas. Mokymų metu iš kitų miestų atvykę vaikinai apsigyvendavo jo bute, mokydavosi šokti, bendrauti su merginomis, keisdavo aprangos stilių.

Antroji mokymų dalis – viešos pamokos, kurias Airinas vesdavo klubuose ar tiesiog gatvėse. Tokias pamokas Airinas paslapčia filmuodavo ir viešindavo „YouTube“ platformoje.

„YouTube“ platformoje taip pat buvo daugybė įrašų, kuriuose pats Airinas kalbėdavo apie moterų viliojimo meną ir mokydavo vyrus uždominuoti merginas.

Vėliau Airinas viešai pareiškė, kad traukiasi iš šios veiklos, tačiau nuošalyje buvo neilgai.

Pranešęs, kad nutraukia mokymus, Airinas viešumoje buvo pastebimas kaip striptizo šokėjas. Šia veikla jis užsiėmė ir anksčiau.

Kartą Airinas striptizą šoko ZIP FM eteryje, o birželio pabaigoje – Manto Katlerio kavinės „Katlerio kebabai“ atidaryme.