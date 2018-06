Prezidentui garbės daktaro vardas socialinių mokslų srityje suteikiamas už humanistinių vertybių sklaidą, veiklą žmogaus teisių srityje ir savo šalies paveldo išsaugojimą. „Negalima nesižavėti prezidento gebėjimu suderinti daugybę skirtingų veiklų, dalytis taikliomis įžvalgomis aktualiausiomis istorijos, politikos ir kultūros temomis, skatinti tautą, saugant savo savastį bei kalbą, visada gręžtis į Europos paveldą, remtis jos ilgaamže patirtimi ir kritiškai vertinti ateities vizijas bei vystymosi galimybes“, – universiteto pranešime teigia VDU rektorius Juozas Augutis. Vėliau Kauno rotušėje Airijos prezidentas dalyvaus pasirašant sutartis tarp LSMU ir Airijos Nacionalinio Universiteto (Galway), Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Korko švietimo paramos centro bei tarp Korko lituanistinės mokyklos „Banga“, Kauno „Veršvų“ gimnazijos ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro. M. D. Higginsas yra aktyvus žmogaus teisių gynimo advokatas. Tarptautinis taikos biuras Helsinkyje 1992 metais prezidentui skyrė Sean MacBride taikos premiją.

