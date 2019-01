Tačiau Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentas šį sprendimą nusprendė panaikinti. Be to, aiškėja, kad trąšų importo kontekste figūruoja dar vieno asmens, kuriam taikomos sankcijos, pavardė.

Užsienio reikalų ministerija praėjusių metų pabaigoje po LRT atlikto tyrimo kreipėsi į Generalinę prokuratūrą. Generalinė prokuratūra pavedė FNTT nuspręsti, ar pradėti tyrimą dėl galimo tarptautinių santykių sankcijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo pažeidimo. LRT tyrimo metu nustatyta, kad „valstiečių“ lyderiui priklausantis „Agrokoncernas“ Rusijos gamyklos trąšas perka per tarpininkus Dubajuje. Pareigūnai tyrimą pradėti atsisakė, nes jiems nepavyko nustatyti, kad gamyklos akcininkas yra būtent A. Rotenbergas.

LRT duomenimis, FNTT, vykdydama tyrimą, nustatė aplinkybes ir pagrindą, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas. Kaip vienas iš argumentų nurodytas: „tačiau savaime nurodytos aplinkybės nereiškia, kad pareiškėjo skunde minimi tikrovės neatitinkantys teiginiai. Tai reiškia, kad nėra nieko, kas patvirtintų tuos teiginius, o skunde išdėstytų teiginių nepakanka, jog būtų galima spręsti asmens baudžiamosios atsakomybės klausimą.“

Sausio 8 d., LRT duomenimis, Generalinės prokuratūras Baudžiamojo persekiojimo departamentas priėmė nutarimą šį sprendimą panaikinti, atsižvelgiant į tai, kad Generalinės prokuratūros vertinimu, priimant šį nutarimą, nebuvo pakankamai detaliai įvertintos visos aplinkybės ir gauti ne visi sprendimui nepradėti ikiteisminio tyrimo reikalingi duomenys. Minimo pareiškimo nagrinėjimas bus tęsiamas.

Iš LRT turimos medžiagos aiškėja, kad tarpininkų – Dubajaus bendrovės, per kurią pirktos trąšos – pagrindinis akcininkas yra sankcijų sąraše esančio Genadijaus Timčenkos sūnus Sergėjus Timčenka. G. Timčenka, kaip ir A. Rotenbergas, taip pat yra Kremliaus lyderiui Vladimirui Putinui artimas oligarchas.

2014 m. lapkritį laikraštis „The Wall Street Journal“ skelbė, kad Niujorko valstijos prokuratūra kartu su JAV teisingumo departamentu pradėjo teisminį tyrimą prieš G. Timčenką. Tąkart pranešta, kad teisėsaugą verslininką įtaria vykdžius korupcinius sandorius Rusijoje, pasinaudojant amerikietiška finansų sistema. Kaltintojai tyrė Ženevoje įsikūrusios, G. Timčenkos įkurtos bendrovės „Gunvor Group“, sandorius. Ši bendrovė pirko naftą iš Rusijos bendrovės „Rosneft“ ir vėliau ją parduodavo trečiosioms šalims.

LRT tyrimo skyriaus duomenimis, trąšų gamykla „Minudobreniya“ A. Rotenbergas valdo per ofšorines kompanijas Kipre. 2011 metais žiniasklaida skelbė, kad gamyklos Rusijoje, Voronežo srityje, akcijas A. Rotenbergas įgijo būtent per minėtą „ofšorą“ „Yaibera holdings limited“ (79,31 proc. akcijų), taip pat per kitą ofšorinę kompaniją Kipre „Laguz Managment limited“ (3,45 proc. akcijų).

Šias ofšorines kompanijas valdo dar kitas „ofšoras“ „Sparomavo enterprises limited“, kuris taip pat registruotas Kirpe. Pastarasis priklauso Britų mergelių salose registruotai bendrovei „Dremion holdings limited“. Joje galutinis naudos gavėjas nėra aiškus.

Tyrėjai taip pat nesiaiškino, kas yra Kipre ir Britų mergelių salose registruotų holdingų naudos gavėjas. Iki „Minudobreniya“ A. Rotenbergą veda sąsajos ir per kitas „ofšorines“ kompanijas. A. Rotenbergui priklauso 100 proc. akcijų Kipre registruotoje „Olpon investments limited“. Ši valdo 100 proc. bendrovės Maskvoje „Rusijos holdingo kompanija“ akcijų. Pastaroji turi 100 proc. akcijų Maskvoje veikiančioje „Nacionalinėje chemijos grupėje“, kuriai priklauso ir „Minudobreniya“. „Minudobreniya“ ataskaitos rodo, kad A. Rotenbergas yra direktorių tarybos narys.