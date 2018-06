Apie tai antradienį pranešta per plenarinį Seimo posėdį. Likęs be frakcijos M. Adomėnas dirbs Mišrioje Seimo narių grupėje. TS-LKD Priežiūros komitetas prieš dvi savaites pašalino M. Adomėną iš partijos už ryšius su koncernu „MG Baltic“. Komiteto sprendime rašoma, kad M. Adomėnas 2015 metais partijos pirmininko rinkimuose kandidatavo norėdamas įsiteikti šiai verslo grupei ir taip „iš esmės tenkino koncerno poreikius bei tapo jų plano paveikti TSLKD pirmininko rinkimus įrankiu ir net šio plano bendraautoriumi“. Anot naujienų portalo delfi.lt, M. Adomėnas per liudijimą teisėsaugai yra sakęs, kad koncernas „MG Baltic“ palaikė jo kandidatūrą partijos pirmininko rinkimuose, nes jo dalyvavimas galėjo „atimti“ balsų iš Gabrieliaus Landsbergio. M. Adomėnas sprendimą jį pašalinti iš partijos pavadino neteisingu. Jis tikina, kad partijos pirmininko rinkimuose dalyvavo savarankiškai, ir šio sprendimo su niekuo nederino.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.